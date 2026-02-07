Ecuador mantiene aranceles del 30 % y Colombia anuncia represalias

El encuentro diplomático entre Colombia y Ecuador, realizado en Quito, terminó sin avances en el conflicto comercial que enfrentan ambos países. Aunque las delegaciones discutieron temas estratégicos como seguridad fronteriza, control territorial, cooperación energética y comercio, el Gobierno ecuatoriano ratificó su decisión de mantener los aranceles del 30 % a las importaciones colombianas.

Desde la Cancillería colombiana se confirmó que, durante la reunión, Bogotá solicitó formalmente la suspensión de la medida adoptada por el Servicio de Aduanas del Ecuador el pasado 24 de enero, petición que no obtuvo una respuesta inmediata.

“El Gobierno de Ecuador evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se alcance un acuerdo sobre los demás temas abordados”, indicó la Cancillería en un comunicado oficial.

Colombia anuncia aranceles de respuesta

Ante la falta de un compromiso concreto por parte de Quito, el Gobierno colombiano anunció que activará aranceles de respuesta contra Ecuador, amparándose en razones de seguridad nacional. La expedición del decreto, que había sido aplazada mientras avanzaban las conversaciones diplomáticas, seguirá ahora su curso.

“Colombia se ve obligada a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La medida marca un endurecimiento de la postura colombiana y eleva la tensión comercial entre los dos países vecinos.

Demanda ante la Comunidad Andina de Naciones

Además del anuncio arancelario, Colombia confirmó que presentará una demanda contra Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El proceso se fundamenta en el presunto desconocimiento del Acuerdo de Cartagena, tratado suscrito el 26 de mayo de 1969, que rige las normas comerciales entre los países miembros.

Según el Gobierno colombiano, la decisión unilateral de Ecuador vulnera los compromisos adquiridos dentro del bloque andino.

Desde Quito, la imposición de los aranceles ha sido justificada bajo el argumento de una insuficiente cooperación fronteriza, especialmente en la lucha contra bandas delincuenciales y crimen organizado transnacional. Este punto fue uno de los ejes centrales del encuentro, junto con temas de cooperación judicial y energética.

Los aranceles del 30 % afectarían de manera directa a exportaciones colombianas de los sectores energético, agroindustrial y agropecuario, considerados claves en la relación comercial bilateral.