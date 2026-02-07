Roy Barreras no descartaría a Gustavo Petro como su vicepresidente

El candidato presidencial Roy Barreras dejó abierta la posibilidad de que el actual presidente Gustavo Petro pueda integrar su fórmula como vicepresidente en las elecciones de 2026, una afirmación que reavivó el debate político dentro de la centroizquierda colombiana.

Barreras fue consultado directamente sobre quién podría acompañarlo en una eventual candidatura y respondió de forma tajante que no existe una prohibición legal para que un presidente en ejercicio, una vez termine su mandato, aspire a la Vicepresidencia.

“No está prohibido que un presidente de la República sea vicepresidente”, afirmó el exembajador.

Aunque aclaró que no se trata de una decisión tomada, la mención del nombre de Petro fue interpretada como una señal clara de continuidad del proyecto político que llegó al poder en 2022 y de la cercanía entre ambos dirigentes.

Barreras lanzó oficialmente su aspiración presidencial en octubre de 2025, tras una amplia trayectoria política que incluye su paso por el Senado, la Presidencia del Congreso y la Embajada de Colombia en el Reino Unido. Desde entonces, ha insistido en la necesidad de construir una candidatura con respaldo parlamentario y sin fracturas internas.

Uno de los ejes centrales de su discurso ha sido evitar la fragmentación del progresismo. En ese sentido, ha advertido que llevar varias candidaturas de centroizquierda a la primera vuelta podría debilitar el voto y abrirle espacio a sectores opositores.

Esta postura se intensificó luego de que Luis Gilberto Murillo y Juan Fernando Cristo anunciaran su intención de competir directamente en primera vuelta, sin pasar por una consulta interna. Para Barreras, esa estrategia representa un riesgo electoral.

El candidato reiteró que su propuesta es llegar a la primera vuelta con una sola candidatura unificada y recordó que, tras las consultas del 8 de marzo, se deberá avanzar hacia un acuerdo político.

“Nos uniremos el 9 de marzo y llegaremos juntos a la primera vuelta”, escribió en su cuenta de X.

Las declaraciones de Barreras se producen en medio de reacomodos en la centroizquierda, marcados por la renuncia de Camilo Romero a la consulta del Frente por la Vida y por las diferencias internas sobre el rumbo del progresismo de cara a 2026.