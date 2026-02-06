Camilo Romero se retiró de la consulta del Frente por la Vida

Camilo Romero anunció oficialmente su retiro de la consulta del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la inscripción del precandidato Iván Cepeda. La renuncia fue comunicada mediante una carta dirigida a las autoridades electorales, la cual ya fue notificada a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Con esta determinación, Romero no aparecerá en el tarjetón de la consulta, un proceso que busca definir una candidatura unitaria de sectores progresistas de cara a las elecciones presidenciales. El exgobernador de Nariño y exembajador de Colombia en Argentina aseguró que su decisión responde a una defensa de la democracia y de la participación política.

La razón de la renuncia de Camilo Romero

En la misiva, Romero fue enfático en señalar que su retiro es consecuencia directa de lo que calificó como una decisión “antidemocrática y arbitraria” del CNE. Según explicó, la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda vulnera principios fundamentales del sistema democrático colombiano.

“Esta decisión se adopta como consecuencia de la determinación antidemocrática y arbitraria del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción del precandidato Iván Cepeda Castro en la mencionada consulta”, señaló Romero en el documento.

El precandidato insistió en que el fallo del CNE desconoce el derecho fundamental a la participación política y afecta gravemente la autonomía de los partidos y movimientos que conforman el Frente por la Vida.

Críticas al Consejo Nacional Electoral

Romero también cuestionó que la decisión del organismo electoral interfiera en la libertad de configuración interna de los partidos políticos y en el carácter vinculante de las decisiones adoptadas de manera democrática por estas colectividades.

A su juicio, el CNE se extralimitó en sus funciones al intervenir en un proceso de consulta interna que, según él, debía respetar la voluntad política de los sectores que impulsan el Frente por la Vida.

Estas críticas se suman a las voces que, desde distintos sectores del progresismo, han manifestado preocupación por el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre los mecanismos de participación ciudadana.

“Una consulta sin Iván Cepeda fragmenta la fuerza progresista”

En su pronunciamiento, Camilo Romero advirtió que la exclusión de Iván Cepeda desvirtúa el sentido original de la consulta. “Una consulta sin la presencia de Iván Cepeda no solo desnaturaliza el espíritu plural y unitario con el que fue concebido el Frente por la Vida, sino que además fragmenta la fuerza progresista”, afirmó.

Para Romero, la ausencia de Cepeda debilita el proyecto político que buscaba consolidar una propuesta amplia y cohesionada, capaz de representar a distintos sectores de izquierda y centroizquierda en Colombia.

Qué sigue para la consulta del 8 de marzo

Pese a la renuncia de Camilo Romero, la consulta del Frente por la Vida sigue en pie para el 8 de marzo con los demás precandidatos inscritos. No obstante, el retiro del exgobernador abre interrogantes sobre el futuro del proceso y la posibilidad de mantener la unidad del bloque progresista.

La Registraduría ya confirmó que el nombre de Romero no aparecerá en el tarjetón, mientras el debate político continúa alrededor del papel del CNE y las garantías para la participación democrática en Colombia.