Ubican los últimos 2 cuerpos sin vida de mineros atrapados en Guachetá

Las operaciones de rescate en la mina La Vidriosa, ubicada en la vereda Las Peñas, sector Mata Siete, en el municipio de Guachetá (Cundinamarca), entraron en su fase final tras confirmarse la ubicación de los dos últimos cuerpos de los trabajadores que permanecían atrapados luego del colapso del socavón ocurrido la noche del 5 de febrero de 2026.

Confirman recuperación de los seis mineros atrapados

De acuerdo con información oficial de Bomberos Cundinamarca, con este último hallazgo se completa la ubicación de los seis mineros que quedaron atrapados en la emergencia minera, una de las más graves registradas en la zona carbonífera del departamento en los últimos años.

Horas antes, el otro informe del organismo de socorro había confirmado la recuperación de cuatro cuerpos sin vida durante la madrugada, lo que elevó a cuatro el número de fallecidos.

Sin embargo, recientemente se confirmó que son seis los encontrados. Los nombres y edades de las víctimas son: Celso Murcia de 28 años, Manuel Medina de 44 años, Arnold Arias de 29 años, Iván Martínez de 45 años, William Montaño de 35 años y Oscar Alberto Castrillón de 31 años.