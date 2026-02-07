Colombia recuerda a Helenita Vargas a 15 años de su fallecimiento

Han pasado 15 años desde la muerte de Helenita Vargas, pero su voz sigue sonando donde hay despecho, nostalgia y memoria. Este 7 de febrero de 2026, Colombia recuerda a una de las intérpretes más influyentes de la música popular, una mujer que transformó la emoción cruda en identidad cultural.

Sofía Helena Vargas Marulanda, nacida el 3 de marzo de 1934 en Cali, descubrió muy pronto que la música era su destino. Sus primeras interpretaciones ocurrieron en espacios familiares y encuentros locales, donde comenzó a forjar una voz distinta, reconocible desde el primer verso.

El paso a la industria discográfica llegó en 1967, cuando grabó su primer trabajo con el sello Vergara. Sin embargo, fue en 1968, tras firmar con la disquera Sonolux, cuando su carrera tomó impulso nacional. Con el tiempo, su interpretación dejó atrás la suavidad inicial y dio paso a una forma de cantar intensa, directa y profundamente emocional.

El periodista José Pardo Llada la bautizó como “La Ronca de Oro”, un apodo que no solo describía su timbre, sino también su carácter artístico: firme, visceral y sin artificios.

Un repertorio que marcó generaciones

Con más de 30 producciones discográficas, Helenita Vargas construyó uno de los catálogos más sólidos de la música popular colombiana. Su repertorio abarcó rancheras, tangos, valses, pasillos, bambucos y canciones tradicionales que conectaron con públicos de distintas edades.

Temas como Pasaste a la historia, María de los guardias, Señor, No te pido más, El tiempo que te quede libre y Me llaman la ronca se convirtieron en clásicos. También dejó versiones memorables de canciones como Búscame, Feria de Cali, Señora y el vals Mi huella, una de sus interpretaciones más personales.