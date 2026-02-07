Fallece deportista mientras entrenaba en famoso gimnasio de Bogotá

La rutina de entrenamiento que compartía a diario en redes sociales terminó en tragedia. Juan Sebastián Anzola Quintero, fisicoculturista reconocido en el noroccidente de Bogotá, murió tras sufrir una descompensación mientras entrenaba en un gimnasio de la capital, un hecho que ha generado conmoción y fuertes cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en este tipo de establecimientos.

El episodio ocurrió en la noche del jueves 5 de febrero de 2026 en la sede de Smart Fit del centro comercial Plaza Imperial, ubicada en la localidad de Suba, cuando Anzola realizaba ejercicios de levantamiento de pesas ante la presencia de otros usuarios.

Lo que relatan los testigos

Personas que se encontraban en el lugar aseguran que el deportista colapsó de manera repentina. De inmediato, varios asistentes intentaron auxiliarlo, mientras se solicitaba apoyo del personal del gimnasio. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular denuncias sobre demoras y presuntas restricciones para trasladarlo a un centro médico cercano.

Uno de los testimonios más difundidos fue el de @andresprofitt, amigo del fallecido, quien afirmó que pasaron más de 25 minutos intentando reanimarlo y cuestionó que no se permitiera su traslado, pese a que un hospital se encontraba a menos de dos cuadras del lugar. Según su versión, incluso un uniformado de la Policía indicó que no existía impedimento legal para mover el cuerpo, al no tratarse de un delito.