Impuesto vehicular en Bogotá: fechas, descuentos y pagos para 2026

En Bogotá, hablar de impuestos vehiculares es hablar de millones de historias que se repiten cada año. Desde quienes usan su carro como herramienta de trabajo hasta familias que dependen de una motocicleta para movilizarse a diario, la capital concentra uno de los parques automotores más grandes del país, con más de 2,7 millones de vehículos registrados, según cifras oficiales.

Por esta razón, cumplir con el impuesto sobre vehículos automotores no solo es una obligación legal, sino una tarea clave de planeación financiera para miles de hogares. En ese contexto, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) anunció oficialmente las fechas, modalidades y beneficios para el pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026 en Bogotá.

La entidad hizo un llamado a los contribuyentes para que estén atentos a los plazos y realicen el pago oportunamente, ya que cumplir a tiempo permite evitar intereses, sanciones y procesos de cobro coactivo, además de contribuir a la sostenibilidad financiera y al desarrollo social de la ciudad.

Lea aquí: Bogotá celebrará el Año Nuevo Chino 2026 con festival gratuito

Calendario oficial del impuesto de vehículos 2026

Para la vigencia 2026, la Secretaría Distrital de Hacienda definió dos plazos clave para el pago del impuesto vehicular. El primero incluye un beneficio económico para quienes se anticipen, mientras que el segundo corresponde a la fecha límite sin descuento.

Hasta el 15 de mayo de 2026: pago con 10 % de descuento por pronto pago .

Hasta el 24 de julio de 2026: pago sin descuento (fecha límite).

Después de esta última fecha, el no pago del impuesto genera intereses moratorios y posibles sanciones, por lo que la entidad recomienda agendar con anticipación este compromiso.

¿Cómo consultar y pagar el impuesto vehicular?

Las facturas del impuesto sobre vehículos automotores estarán disponibles a partir del 1 de febrero de 2026 a través del botón Pagos Bogotá, el canal oficial dispuesto por el Distrito. Desde allí, los contribuyentes podrán consultar, descargar y pagar su factura de forma rápida y segura.

En caso de necesitar realizar el pago antes de esa fecha —por ejemplo, para adelantar trámites de traspaso o matrícula—, los propietarios pueden ingresar a la oficina virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda, donde es posible presentar la declaración y efectuar el pago correspondiente.

Le puede interesar: Cierre de colegios privados en Bogotá preocupa al sector educativo

La SDH recordó la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes o errores en el proceso.

Pago por cuotas: una alternativa sin intereses

Una de las opciones más utilizadas por los contribuyentes es el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite cancelar el impuesto en dos cuotas sin intereses adicionales.

Para acogerse a esta modalidad en 2026, es indispensable presentar la declaración inicial en la oficina virtual hasta el 12 de junio de 2026. Una vez inscrito, el pago se realizará en las siguientes fechas:

Primera cuota: 3 de julio de 2026.

Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.

Esta alternativa busca facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria y aliviar la carga financiera de los propietarios de vehículos.

Planear y pagar a tiempo evita sanciones

La Secretaría Distrital de Hacienda reiteró que planear con anticipación el pago del impuesto vehicular es la mejor manera de evitar contratiempos. Cumplir dentro de los plazos establecidos no solo previene multas e intereses, sino que también contribuye al financiamiento de proyectos sociales, de infraestructura y movilidad en Bogotá.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales de la SDH y mantenerse atentos a las fechas clave del calendario tributario 2026.