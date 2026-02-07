Impuesto predial 2026 en Bogotá: fechas, descuentos y pago por cuotas

Con el inicio de un nuevo año también llegan los pagos obligatorios para miles de ciudadanos en Bogotá. Entre ellos, el impuesto predial se consolida como una de las principales obligaciones tributarias para quienes tienen bienes inmuebles a su nombre en la capital. Cumplir con este pago a tiempo no solo evita sanciones, sino que también aporta al financiamiento de programas sociales, obras públicas y servicios que benefician a la ciudad.

De acuerdo con la Resolución SDH 000195 de 2025, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) definió el calendario tributario para la vigencia 2026, en el que se establecen las fechas, modalidades de pago y beneficios para los contribuyentes del impuesto predial.

¿Quiénes deben pagar el impuesto predial en Bogotá?

El impuesto predial debe ser pagado por todas las personas naturales o jurídicas que sean propietarias, poseedoras o usufructuarias de un predio ubicado en Bogotá, ya sea de uso residencial o no residencial. Esto incluye casas, apartamentos, locales comerciales, oficinas, bodegas y lotes.

El no pago dentro de los plazos establecidos puede generar intereses de mora, sanciones económicas e incluso procesos de cobro por parte de la administración distrital.

Fechas clave del impuesto predial 2026

Para este año, la Secretaría Distrital de Hacienda estableció dos fechas principales que los contribuyentes deben tener en cuenta:

Hasta el 17 de abril de 2026: pago con 10 % de descuento por pronto pago .

Hasta el 10 de julio de 2026: fecha límite para pagar el impuesto sin descuento.

Superado este último plazo, el valor del impuesto empezará a generar intereses moratorios, por lo que la entidad recomienda planear el pago con anticipación.

¿Cómo consultar y pagar el impuesto predial 2026?

Los ciudadanos ya pueden consultar y pagar el impuesto predial 2026 de forma virtual a través del botón Pagos Bogotá, disponible en la página oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda. Allí es posible descargar la factura y realizar el pago en línea o generar el recibo para pago presencial en entidades autorizadas.

La SDH insiste en utilizar únicamente sus canales oficiales para evitar fraudes o errores en el proceso.

Pago por cuotas: ¿qué es el SPAC y quiénes pueden acceder?

Para quienes no pueden cancelar el valor total del impuesto en una sola exhibición, la Secretaría de Hacienda ofrece el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC). Este mecanismo permite dividir el impuesto predial en cuatro cuotas iguales y sin intereses.

Esta modalidad aplica tanto para predios de uso residencial como no residencial, siempre que el contribuyente cumpla con los requisitos y plazos establecidos.

Paso a paso para inscribirse en el pago por cuotas

Para acceder al SPAC del impuesto predial 2026, es obligatorio presentar la declaración inicial a más tardar el 8 de mayo de 2026 a través de la Oficina Virtual de la SDH. El proceso es el siguiente:

Ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda. Seleccionar la opción “Contribuyente”. Hacer clic en “Declaraciones”. Elegir “Generar declaración” y completar el proceso.

Una vez inscrito, el contribuyente deberá cumplir estrictamente con el calendario de pagos para no perder el beneficio.

Fechas de pago del impuesto predial por cuotas en 2026

Las cuatro cuotas del SPAC deberán cancelarse en las siguientes fechas:

Primera cuota: 5 de junio de 2026.

Segunda cuota: 14 de agosto de 2026.

Tercera cuota: 2 de octubre de 2026.

Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026.

Los cupones de pago de cada cuota deben descargarse desde la Oficina Virtual, en la opción “Consultas” y luego “Obligaciones pendientes”.

¿Qué pasa si no se paga a tiempo?

El incumplimiento de las fechas establecidas puede generar intereses de mora y la pérdida del beneficio del pago por cuotas. Por eso, la Secretaría Distrital de Hacienda recomienda organizar el presupuesto y cumplir con el calendario tributario.

Pagar el impuesto predial a tiempo es una forma de evitar sanciones y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de Bogotá.