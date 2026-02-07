Inicio
Colombia

Qué alimentos subieron y cuáles bajaron en enero: informe del Dane

Sáb, 07/02/2026 - 15:23
El Dane entregó el balance de precios de los alimentos en enero de 2026, cuando la inflación se mantuvo entre las más altas desde 2024.
Qué alimentos subieron y cuáles bajaron en enero
Créditos:
EFE

El año 2026 comenzó con presiones inflacionarias en Colombia. De acuerdo con el más reciente Índice de Precios al Consumidor (IPC) divulgado por el Dane, la inflación en enero se ubicó en 5,35 %, una de las cifras más elevadas registradas desde octubre de 2024.

El dato representa un incremento de 0,13 puntos porcentuales frente a enero de 2025, cuando la inflación anual fue de 5,22 %, lo que evidencia que el costo de vida continúa en ascenso al inicio del año.

En términos mensuales, el Dane reportó que entre diciembre de 2025 y enero de 2026 la inflación fue de 1,18 %, una cifra superior a la observada un año atrás, cuando la variación fue de 0,94 % entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

Este aumento mensual refleja una presión significativa sobre el bolsillo de los hogares, especialmente en rubros asociados a la canasta familiar.

Alimentos: los mayores incrementos en enero

Uno de los puntos que más inquieta a los consumidores es el comportamiento de los precios de los alimentos, que mostraron alzas relevantes durante enero. Según el informe:

  • Tomate: subió 19,63 %
     
  • Papas: aumentaron 10,39 %
     
  • Comidas en restaurantes y autoservicio: crecieron 3,36 %
     
  • Carne de res y derivados: incrementaron 2,55 %
     
  • Frutas frescas: subieron 2,39 %
     
  • Comidas preparadas fuera del hogar: aumentaron 2,38 %
     

El único alimento que registró una caída mensual fue el huevo, con una reducción del -1,60 %.

En el análisis anual, los productos que más encarecieron fueron los derivados del café, con un aumento del 48,25 %, seguidos por la carne de res y sus derivados (11,73 %) y las frutas frescas (9,23 %).

Por el contrario, las mayores reducciones anuales se dieron en el arroz (-7,01 %), las papas (-14,84 %) y el tomate (-10,96 %), lo que muestra un comportamiento mixto dentro del grupo de alimentos.

 

Creado Por
Kienyke.com
Noticias Colombia
