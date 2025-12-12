En plena temporada decembrina, Bogotá refuerza sus operativos y llamados de prevención ante el incremento de lesionados por el uso de pólvora.

Entre el primero y el 12 de diciembre se han reportado 44 casos, de los cuales 11 corresponden a menores de edad y 33 son adultos.

Las localidades afectadas son Usaquén (2), Chapinero (2), Santa Fe (2), San Cristóbal (4), Usme (5), Tunjuelito (1), Bosa (5), Kennedy (4), Fontibón (1), Engativá (8), Suba (6), Los Mártires (2), Puente Aranda (1) y Ciudad Bolívar (1).

Las partes del cuerpo con más reportes de lesión son manos (27), rostro (13), ojos (6), cuello (4), pies (2) y tronco (1). Además, los artefactos que más han generado daños son los voladores (13), los totes (6) y otros dispositivos pirotécnicos.

“Una sola chispa puede convertirse en una tragedia. Ninguna forma de pólvora es segura. Al 11 de diciembre ya llevamos 44 lesionados y no queremos que esa cifra siga creciendo. Cada caso que prevenimos es una familia que se salva del dolor y de las secuelas que deja una quemadura”, alertaron desde la Alcaldía Mayor.

El comportamiento histórico muestra tres momentos críticos de lesiones por pólvora: 7, 24-25 y 31 de diciembre.

Acciones en el marco del Plan Navidad

La Secretaría de Seguridad explicó que en los primeros días de diciembre se han intensificado los operativos de inspección, vigilancia y control, lo que ha permitido la incautación de 2.678 kilos de pólvora y 141.982 unidades.

En paralelo, las autoridades han impuesto 84 órdenes de comparendo y ejecutado nueve cierres y suspensiones a establecimientos que incumplían la normativa.

El trabajo interinstitucional también dejó la incautación de 66 botellas de licor adulterado, mientras avanzan 189 operativos en todas las localidades, especialmente en Ciudad Bolívar, Suba, Mártires y Santa Fe, que se mantienen en alerta por la temporada.

“Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier venta de pólvora en espacios no autorizados. La corresponsabilidad es fundamental para que Bogotá viva una Navidad tranquila, segura y sin lesionados”, reiteraron desde la Administración Distrital.