Pareja abandona a un gato bebé en Kennedy y video causa indignación

Lo que parecía un día normal en Marsella 3, en la localidad de Kennedy, terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales luego de que un video, difundido por la cuenta “Plataforma ALTO” el 7 de diciembre de 2025, mostrara el abandono de un gato bebé por parte de una pareja que se movilizaba en moto. La escena, registrada por un ciudadano, puso de nuevo bajo la lupa los recurrentes casos de maltrato animal en Bogotá.
Le puede interesar: Jueza es llamada a juicio disciplinario por sus videos en TikTok
Así ocurrió el abandono del felino
En la grabación se ve cómo la motocicleta se detiene cerca de un área de matorrales, justo al lado del caño de Marsella 3. La mujer que viaja como acompañante baja del vehículo, sostiene al pequeño felino y lo deja entre la vegetación antes de subirse nuevamente. De inmediato, la moto arranca y se aleja del lugar. Las imágenes provocaron rechazo generalizado entre usuarios y organizaciones que monitorean situaciones de crueldad animal.
Al día siguiente, una persona que había visto el video decidió dirigirse a la zona del abandono. De acuerdo con la publicación de Plataforma ALTO, en el mismo punto donde fue grabada la denuncia, esta persona encontró al gato dentro de una caja de cartón. Sin dudarlo, lo levantó, lo llevó a su vivienda y le ofreció alimento y un entorno seguro,
Los habitantes de Marsella 3 señalaron que, tras conocer el caso, varios vecinos se acercaron a la zona para alimentarlo mientras se coordinaba apoyo para su rescate. También llegaron proteccionistas de animales, motivados por la denuncia pública y por la posibilidad de que el felino necesitara atención urgente.
La plataforma ALTO pidió oficialmente que las autoridades revisen lo sucedido y establezcan quiénes son los ocupantes de la motocicleta. En redes sociales, los usuarios insistieron en que el abandono no puede quedar sin consecuencias y que es necesario reforzar los mecanismos de denuncia y sanción por abandono y maltrato animal.
El gato se recupera en un hogar temporal
Por ahora, el pequeño felino —de apenas unos meses— se encuentra bajo el cuidado de la mujer que lo rescató, quien afirmó que seguirá pendiente de su recuperación. La comunidad espera que la pareja involucrada sea identificada y que este episodio no se sume a la larga lista de casos que quedan en el anonimato en la capital.