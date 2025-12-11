Pareja abandona a un gato bebé en Kennedy y video causa indignación

Lo que parecía un día normal en Marsella 3, en la localidad de Kennedy, terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales luego de que un video, difundido por la cuenta “Plataforma ALTO” el 7 de diciembre de 2025, mostrara el abandono de un gato bebé por parte de una pareja que se movilizaba en moto. La escena, registrada por un ciudadano, puso de nuevo bajo la lupa los recurrentes casos de maltrato animal en Bogotá.

Así ocurrió el abandono del felino

En la grabación se ve cómo la motocicleta se detiene cerca de un área de matorrales, justo al lado del caño de Marsella 3. La mujer que viaja como acompañante baja del vehículo, sostiene al pequeño felino y lo deja entre la vegetación antes de subirse nuevamente. De inmediato, la moto arranca y se aleja del lugar. Las imágenes provocaron rechazo generalizado entre usuarios y organizaciones que monitorean situaciones de crueldad animal.

Al día siguiente, una persona que había visto el video decidió dirigirse a la zona del abandono. De acuerdo con la publicación de Plataforma ALTO, en el mismo punto donde fue grabada la denuncia, esta persona encontró al gato dentro de una caja de cartón. Sin dudarlo, lo levantó, lo llevó a su vivienda y le ofreció alimento y un entorno seguro,