Inicio
Bogotá

Pareja abandona a un gato bebé en Kennedy y video causa indignación

Jue, 11/12/2025 - 11:11
Un video mostró a una pareja abandonando a un gato bebé en Kennedy. Vecinos lo rescataron y piden identificar a los responsables del maltrato.
Pareja abandona a un gato bebé en Kennedy
Créditos:
Redes sociales

Lo que parecía un día normal en Marsella 3, en la localidad de Kennedy, terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales luego de que un video, difundido por la cuenta “Plataforma ALTO” el 7 de diciembre de 2025, mostrara el abandono de un gato bebé por parte de una pareja que se movilizaba en moto. La escena, registrada por un ciudadano, puso de nuevo bajo la lupa los recurrentes casos de maltrato animal en Bogotá.

Le puede interesar: Jueza es llamada a juicio disciplinario por sus videos en TikTok

Así ocurrió el abandono del felino

En la grabación se ve cómo la motocicleta se detiene cerca de un área de matorrales, justo al lado del caño de Marsella 3. La mujer que viaja como acompañante baja del vehículo, sostiene al pequeño felino y lo deja entre la vegetación antes de subirse nuevamente. De inmediato, la moto arranca y se aleja del lugar. Las imágenes provocaron rechazo generalizado entre usuarios y organizaciones que monitorean situaciones de crueldad animal.

Al día siguiente, una persona que había visto el video decidió dirigirse a la zona del abandono. De acuerdo con la publicación de Plataforma ALTO, en el mismo punto donde fue grabada la denuncia, esta persona encontró al gato dentro de una caja de cartón. Sin dudarlo, lo levantó, lo llevó a su vivienda y le ofreció alimento y un entorno seguro, 

 

Los habitantes de Marsella 3 señalaron que, tras conocer el caso, varios vecinos se acercaron a la zona para alimentarlo mientras se coordinaba apoyo para su rescate. También llegaron proteccionistas de animales, motivados por la denuncia pública y por la posibilidad de que el felino necesitara atención urgente.

La plataforma ALTO pidió oficialmente que las autoridades revisen lo sucedido y establezcan quiénes son los ocupantes de la motocicleta. En redes sociales, los usuarios insistieron en que el abandono no puede quedar sin consecuencias y que es necesario reforzar los mecanismos de denuncia y sanción por abandono y maltrato animal.

El gato se recupera en un hogar temporal

Por ahora, el pequeño felino —de apenas unos meses— se encuentra bajo el cuidado de la mujer que lo rescató, quien afirmó que seguirá pendiente de su recuperación. La comunidad espera que la pareja involucrada sea identificada y que este episodio no se sume a la larga lista de casos que quedan en el anonimato en la capital.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Mascotas
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Zelenski entrega a EE. UU. nueva versión del plan de paz de Ucrania
Ucrania envió una revisión del plan de paz a Washington.
Ucrania envió una revisión del plan de paz a Washington. El documento pasa de 28 a 20 puntos y mantiene diferencias con Rusia.
Bogotá
Bus del Sitp arrolló a patrullera en Bogotá: esto se sabe
Accidente entre bus Sitp y moto de patrullera ocurrió el 11 de diciembre.
Accidente entre bus Sitp y moto de patrullera ocurrió el 11 de diciembre. La uniformada fue trasladada a un centro médico sin heridas graves.
Colombia
Directora del Dapre denunció a Carrillo por irregularidades en Fondo de Adaptación
Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.
Angie Rodríguez alertó sobre falta de avances, riesgos financieros y presuntas irregularidades en proyectos estructurados bajo la dirección de Carlos Carrillo.
Entretenimiento
Hijo de Giovanny Ayala llega a las pantallas para contar su historia
Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala
Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, llega a importante programa para contarlo todo sobre la historia de su secuestro.
Kien Opina
Mario Huertas
Jue, 11/12/2025 - 09:43
Máxima presión (2)
Mario Huertas
Robinson Castillo
Mié, 10/12/2025 - 06:49
La historia no contada del último regreso de Gabo a su natal Aracataca
Robinson Castillo
Luis Pérez Gutiérrez
Mar, 09/12/2025 - 13:52
La nueva colonización digital
Luis Pérez Gutiérrez
Ricardo Felipe Herrera
Mar, 09/12/2025 - 11:36
Sin Abelardo, sin Uribe L. y sin Fajardo
Ricardo Felipe Herrera