Caicedo y Reyes lanzan consulta de izquierda sin el Frente Amplio

La izquierda llega a las consultas presidenciales de marzo de 2026 con nuevos bloques en disputa. El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, el exministro Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo Rentería anunciaron en Bogotá una consulta presidencial independiente, por fuera del Frente Amplio impulsado desde el gobierno y el Pacto Histórico.

Según los organizadores, se trata de una consulta de "sectores democráticos, progresistas y de izquierda" que consideran que las decisiones recientes del bloque oficialista no los representan.

Una consulta de izquierda, por fuera del Frente Amplio

La nueva consulta se realizará el 8 de marzo de 2026 y se presenta como alternativa al diseño del Frente Amplio. En el evento, Luis Carlos Reyes la describió como una consulta de izquierda que se distancia de la incorporación de sectores que, a su juicio, provienen de la "política clientelista" y no de la tradición progresista.

Desde esa lectura, Reyes y Caicedo marcan distancia de la estrategia que ha buscado sumar a sectores liberales y a figuras tradicionales alrededor del proyecto de continuidad del actual rumbo de gobierno. En el mismo acto, Caicedo cuestionó a dirigentes que han pasado por varias orillas políticas y hoy acompañan al oficialismo, a quienes contrapuso con la idea de una "política limpia".

Los promotores presentan la consulta como espacio para movimientos regionales y liderazgos locales que se identifican con la izquierda, pero que no se alinearon con las listas del Pacto Histórico ni con las nuevas coaliciones legislativas cercanas al gobierno.

Quiénes están detrás de la nueva consulta

El bloque está integrado por tres figuras con trayectorias distintas dentro del campo progresista:

Carlos Caicedo , exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena , líder de Fuerza Ciudadana , un movimiento con presencia en la Costa Caribe que ya anunció una alianza propia al Senado junto con el partido Comunes y otros sectores sociales.



Luis Carlos Reyes , economista, exdirector de la DIAN y exministro de Comercio , quien salió del gabinete después de marcar diferencias con el Gobierno en temas económicos y fiscales.



Jaime Araújo Rentería , exmagistrado de la Corte Constitucional , conocido por sus posiciones garantistas en debates sobre derechos fundamentales .



Los tres coinciden en presentar esta consulta como un espacio de izquierda que cuestiona tanto el rumbo del gobierno como la forma en que se ha configurado el Frente Amplio.

Una izquierda organizada en varios bloques

El anuncio se suma a otros movimientos en el campo progresista de cara a 2026. El Pacto Histórico obtuvo personería jurídica tras la fusión de la UP, el Polo Democrático y el Partido Comunista, y ahora suma también al partido Progresistas de María José Pizarro.

En paralelo, un sector encabezado por Roy Barreras y Clara López impulsa el Frente Amplio Unitario, con participación de sindicatos y sectores sociales, en competencia directa con las listas del Pacto. A esto se suma la coalición legislativa de Fuerza Ciudadana y Comunes para el Senado, con énfasis en regiones y en la implementación del acuerdo de paz.

La nueva consulta de Caicedo, Reyes y Araújo se inserta en ese mapa como otra oferta dentro de la izquierda. Diversos sectores advierten que la coexistencia de varias consultas y listas puede traducirse en una mayor dispersión del voto progresista tanto en las legislativas como en la presidencial.