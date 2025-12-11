Hijo de Giovanny Ayala llega a las pantallas para contar su historia

Por más de dos semanas estuvo secuestrado Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala. El joven artista y su mánager, Nicolás Pantoja, fueron raptados por hombres armados y trasladados a una zona boscosa del departamento del Cauca, un episodio que mantuvo en vilo al país y que marcó profundamente a la familia.
- Lea también: Los reclamos de Margarita Rosa de Francisco a Petro
Tras su liberación y en medio de un proceso de recuperación psicológica, el cantante regresó a los escenarios y ahora se prepara para contar parte de su historia en un reconocido espacio periodístico. Él y su padre revelaron que compartirán detalles de lo vivido en Más allá del silencio, el pódcast del periodista Rafael Poveda, donde esperan ofrecer una versión tranquila, respetuosa y cercana de los hechos.
Un mensaje de gratitud tras los días más difíciles
Luego de reencontrarse con su familia, Miguel Ayala publicó un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a quienes lo acompañaron con oraciones y apoyo durante su cautiverio.
“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios… y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás”, escribió el joven, en referencia a su mánager secuestrado junto a él.
El artista también destacó la labor del Gaula y del Comando Jungla de la Policía, unidades que trabajaron intensamente para lograr su regreso a la libertad.
Un retorno a los escenarios cargado de simbolismo
A pesar del trauma que enfrentó, Miguel reapareció en público con un mensaje de esperanza y agradecimiento. Su primera presentación tras el secuestro fue durante la inauguración del alumbrado navideño de Ibagué, un evento que este año iluminó la capital musical de Colombia con más de 4.000 figuras en distintos puntos de la ciudad.
Su aparición fue recibida con aplausos y muestras de apoyo, reafirmando el vínculo que mantiene con su público y con la comunidad artística.
La historia que medios de todo el país quieren narrar
El caso Ayala ha despertado el interés de medios nacionales e internacionales. Sin embargo, la familia decidió confiar en un proyecto local para compartir su testimonio: Más allá del silencio. Allí, bajo la dirección de Rafael Poveda, esperan relatar no solo los momentos de angustia, sino también la fortaleza, la fe y las lecciones que surgieron de esta experiencia.