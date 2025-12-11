Hijo de Giovanny Ayala llega a las pantallas para contar su historia

Por más de dos semanas estuvo secuestrado Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala. El joven artista y su mánager, Nicolás Pantoja, fueron raptados por hombres armados y trasladados a una zona boscosa del departamento del Cauca, un episodio que mantuvo en vilo al país y que marcó profundamente a la familia.

Tras su liberación y en medio de un proceso de recuperación psicológica, el cantante regresó a los escenarios y ahora se prepara para contar parte de su historia en un reconocido espacio periodístico. Él y su padre revelaron que compartirán detalles de lo vivido en Más allá del silencio, el pódcast del periodista Rafael Poveda, donde esperan ofrecer una versión tranquila, respetuosa y cercana de los hechos.

Un mensaje de gratitud tras los días más difíciles

Luego de reencontrarse con su familia, Miguel Ayala publicó un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a quienes lo acompañaron con oraciones y apoyo durante su cautiverio.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios… y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás”, escribió el joven, en referencia a su mánager secuestrado junto a él.