MinTrabajo denunció explosivos en planta de Van Camps y pidió sanciones

El Ministerio de Trabajo lanzó una grave alerta tras identificar material explosivo en una de las bodegas de Seatech International, empresa productora de Atún Van Camps en Cartagena. El hallazgo surgió durante una nueva inspección realizada por funcionarios de la cartera laboral, según confirmó el ministro Antonio Sanguino, a través de una publicación en la red social X.

Hallazgo inesperado durante inspección laboral

De acuerdo con el relato del ministro, durante la visita se encontró un elemento explosivo completamente ajeno a las actividades industriales de la compañía.

“El día de ayer, como @mintrabajocol, volvimos a Seatech International. Identificamos, en una de las bodegas, un material explosivo que no tendría por qué estar ahí, ya que es ajeno a las actividades de la empresa. Eso es un riesgo evidente para la vida e integridad de los trabajadores”, afirmó Sanguino.

El funcionario explicó que, tras detectar el material sospechoso, el Ministerio regresó al lugar acompañado por un equipo de la Armada Nacional y especialistas antiexplosivos.

“Nos confirmaron que era un elemento peligroso y recomendaron remitir el caso a la Policía Nacional”, añadió.

Aunque el video publicado por Sanguino sugiere que podría tratarse de dinamita, un funcionario de la Armada aclaró que no podía determinarse a simple vista su composición. También mencionó la posibilidad de que se tratara de una bengala o pólvora utilizada comúnmente para actividades de pesca.

Antecedentes de irregularidades en la planta

El hallazgo se suma a una serie de problemas detectados previamente en la compañía.

“Esto que encontramos se suma a los barcos que sellamos en octubre y a las condiciones inseguras detectadas en otra inspección del 26, 27 y 28 de noviembre”, señaló el ministro, subrayando que el Ministerio ya había documentado irregularidades en seguridad y salud en el trabajo.

Entre las fallas encontradas se registraron altas temperaturas, deficiencias en protocolos de seguridad, incumplimientos en normativas laborales y riesgos considerados graves para los trabajadores de la cadena de producción de Atún Van Camps.

Sellos preventivos y exigencia de un plan de mejora

Ante la persistencia de estas condiciones, el Ministerio de Trabajo impuso sellos preventivos en dos áreas de la compañía, una medida que paraliza temporalmente la operación de dichos espacios hasta que la empresa presente los correctivos necesarios.

“¡Nos tienen que presentar un plan de mejora! Desde este Ministerio no vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad y la vida de las y los trabajadores”, enfatizó Sanguino.

La empresa deberá responder

Con la denuncia pública y la intervención de la Armada, el caso ahora será trasladado a la Policía Nacional para establecer el origen del material explosivo y determinar si existe responsabilidad penal o riesgos adicionales para las personas que laboran en la empresa.

Mientras avanza la investigación, la planta deberá cumplir con las exigencias de seguridad laboral impuestas por el Ministerio para evitar nuevas sanciones y garantizar la protección de sus trabajadores.