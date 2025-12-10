El Consejo Gremial Nacional eligió a Natalia Gutiérrez, actual presidenta de Acolgén, como nueva presidenta de la entidad para el periodo 2026. La dirigente gremial obtuvo 20 votos, mientras que la otra postulación recibió el respaldo de 14 representantes.

La vicepresidencia estará a cargo de Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Con el nombramiento, finaliza el periodo de Camilo Sánchez, presidente de Andesco, quien dirigió el Consejo durante 2025.

La sesión, desarrollada en la tarde, reunió a los 21 gremios con capacidad de voto dentro del Consejo Gremial, que agrupa a 33 organizaciones empresariales del país. Varios representantes destacaron la importancia de que la nueva presidenta provenga del sector energético, el cual, aseguraron, es “fundamental para el funcionamiento de todos los sectores productivos”.

Otros gremios resaltaron su amplia trayectoria y su “profundo entendimiento del papel que cumplen los sectores productivos en la construcción de país”.

Gutiérrez cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado. Ha ejercido como viceministra del Interior, viceministra de Minas y presidenta de la Agencia Nacional de Minería, además de liderar áreas regulatorias y técnicas en compañías del sector energético. Su trayectoria en la gestión de asuntos estratégicos y regulatorios, así como su papel al frente de Acolgén, han sido destacados por entidades como Fenalco, Colfecar, Confecámaras, Asocodis, Asofiduciarias y Fasecolda.

El Consejo Gremial también anunció que Andrés Velasco, presidente de Asofondos, asumirá la vicepresidencia para el mismo periodo. Velasco es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con experiencia como exdirector técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, además de haber sido viceministro técnico y director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Su designación fue valorada por los gremios como un complemento técnico clave para enfrentar los retos regulatorios y económicos del país en 2026.

La elección de la nueva dirigencia del Consejo se da en un contexto político relevante. El año 2026 será electoral, marcado por la transición hacia un nuevo Gobierno tras el periodo del presidente Gustavo Petro. El país elegirá a su sucesor el 31 de mayo, o el 21 de junio en caso de una segunda vuelta. Por ello, el Consejo Gremial subrayó la importancia del relevo institucional en un escenario donde la interlocución con el próximo Gobierno será determinante para asegurar estabilidad normativa, fortalecer la competitividad y defender la confianza inversionista.

Además, desde el organismo se destacó que la llegada de Gutiérrez coincide con la necesidad de reforzar la articulación entre los sectores productivos y las autoridades nacionales, especialmente en temas como la política energética, la regulación del mercado laboral, la seguridad jurídica y la competitividad regional. La nueva presidenta tendrá la tarea de liderar la agenda gremial en un periodo en el que se anticipan debates legislativos clave para la actividad empresarial.

Con la elección oficializada, la dirigencia gremial comenzará a construir su hoja de ruta para 2026, un año que estará marcado por las discusiones sobre crecimiento económico, transición energética y estabilidad institucional en Colombia.