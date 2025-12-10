Inicio
Mundo

Trump advierte a Petro que será "el siguiente" después de Maduro

Mié, 10/12/2025 - 18:24
Esta es una afirmación que viene bajo un contexto en el que Colombia fue descertificada por el Gobierno Trump en la lucha contra las drogas.
Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
Créditos:
EFE y Presidencia de la República.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que será “el siguiente”, en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, expresó Trump.

El líder estadounidense afirmó que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga”.

Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó.

Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

El mandatario colombiano ha rechazado esas acciones y reivindica que la política antidrogas de su Gobierno es la adecuada.

Trump pone así a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras que Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

Creado Por
Agencia EFE
Donald Trump
Estados Unidos
Gustavo Petro
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Trump advierte a Petro que será "el siguiente" después de Maduro
Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
Esta es una afirmación que viene bajo un contexto en el que Colombia fue descertificada por el Gobierno Trump en la lucha contra las drogas.
Mundo
En medio de tensión con EE.UU., Maduro habla de nueva unión con Colombia
Presidente Nicolás Maduro.
El mandatario señaló que "más temprano que tarde" hay que refundar la Gran Colombia, un Estado conformado por Venezuela y Colombia entre 1819 y 1831.
Política
Claudia López oficializa campaña presidencial con 1,2 millones de firmas
La exalcaldesa de Bogotá entregó más de un millón de firmas.
La exalcaldesa de Bogotá entregó más de un millón de firmas y anunció ejes de seguridad, anticorrupción y vivienda para 2026.
Colombia
Petro afirmó que no habrá apagón y ordenó bajar precio del gas de Ecopetrol
Presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro aseguró que no existe riesgo de apagón en Colombia y anunció una instrucción para reducir el precio del gas producido por Ecopetrol.
Kien Opina