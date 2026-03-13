Helicóptero habría cruzado sin permiso pista de El Dorado en Bogotá

Las autoridades aeronáuticas investigan un nuevo incidente de seguridad operacional ocurrido este viernes 13 de marzo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que un helicóptero presuntamente cruzara en dos ocasiones la trayectoria de una de las pistas sin autorización.

El hecho quedó registrado en audios de la torre de control que fueron conocidos y entregados a Caracol Radio. En las grabaciones se escucha a los controladores aéreos advertir que la aeronave estaba cruzando nuevamente la trayectoria de la pista 14 derecha, una maniobra que generó preocupación debido al tráfico aéreo que operaba en ese momento en el principal aeropuerto del país.

Durante los intercambios radiales, los controladores también solicitan explicaciones al piloto del helicóptero y le piden dirigirse hacia una cancha de fútbol ubicada en instalaciones del Ejército para realizar el descenso, con el objetivo de evitar interferencias con la operación de aeronaves comerciales que se encontraban en aproximación o despegue.

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En uno de los fragmentos de audio incluso se advierte sobre tráfico aéreo cercano, incluido un vuelo de la aerolínea Avianca que se encontraba en aproximación a la terminal aérea. Las comunicaciones evidencian la insistencia de los controladores para que el helicóptero se apartara de la trayectoria de aterrizaje y se mantuviera fuera de la zona de operación de las aeronaves comerciales.

Este nuevo episodio ocurre apenas semanas después de otro incidente en el mismo aeropuerto. En ese caso, un vuelo de LATAM que cubría la ruta Bogotá–San Andrés debió abortar su despegue tras detectarse un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Tras conocerse lo ocurrido, la Aeronáutica Civil confirmó que en el Aeropuerto Internacional El Dorado se registró un “evento no deseado relacionado con la seguridad operacional”. La entidad señaló que las dependencias técnicas correspondientes adelantan las revisiones necesarias para determinar las causas del incidente.

Según explicó la autoridad aeronáutica, el caso se encuentra actualmente bajo análisis para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar si hubo fallas en los procedimientos o incumplimiento de las normas de operación aérea.

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La Aerocivil también indicó que, como parte del proceso, se evaluarán posibles acciones correctivas que permitan mitigar riesgos operacionales y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad en el principal terminal aéreo del país.

Mientras avanza la investigación, las autoridades no han reportado afectaciones mayores en la operación del aeropuerto ni personas lesionadas por este incidente.