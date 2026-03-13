Videos revelan tiroteo durante robo de moto BMW frente a conjunto en la 85

Nuevos videos de cámaras de seguridad revelaron cómo se produjo el robo de una motocicleta de alta gama que terminó en un intercambio de disparos en el norte de Bogotá. El hecho ocurrió hacia las 8:30 p.m. del jueves 12 de marzo en la carrera 18 con calle 85, en un sector residencial de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida, la víctima se encontraba frente al edificio donde reside esperando que se abriera el garaje para ingresar con su motocicleta cuando fue interceptada por varios delincuentes que llegaron al lugar en dos motocicletas.

Según las primeras versiones, cuatro hombres participaron en el hurto. Los sujetos intimidaron al ciudadano y lo obligaron a bajarse del vehículo, una motocicleta BMW cuyo valor, de acuerdo con estimaciones conocidas por Citytv, rondaría los 80 millones de pesos.

Las cámaras de seguridad del sector captaron parte de lo ocurrido durante el asalto. En las imágenes se observa cómo uno de los vehículos ya se encontraba estacionado en la zona antes de la llegada de los otros dos delincuentes.

El metraje muestra que los hombres cruzan un separador con árboles y se acercan rápidamente a la bahía del conjunto donde estaba el motociclista. En cuestión de segundos sacan un arma y empujan al conductor —vestido de blanco— para obligarlo a descender del vehículo. El hombre se aparta del lugar con las manos en alto mientras los delincuentes se apoderan de la motocicleta.

Instantes después, un vigilante de un edificio cercano salió al notar lo que estaba ocurriendo frente a la entrada del inmueble. Fue entonces cuando se produjo el intercambio de disparos con los asaltantes.

Los registros audiovisuales muestran que uno de los delincuentes dispara en repetidas ocasiones antes de correr hacia una motocicleta que lo esperaba metros más adelante para huir del lugar. Durante el tiroteo, varios proyectiles impactaron estructuras cercanas: uno quedó marcado en una pared y otro atravesó el vidrio de la recepción de un edificio cercano.

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Pese al enfrentamiento, los responsables lograron escapar con la motocicleta robada. Minutos después llegaron al lugar unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá del Comando de Atención Inmediata (CAI) de El Virrey.

Testigos señalaron que los uniformados arribaron en menos de cinco minutos y se activó un plan candado para intentar ubicar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado recuperar el vehículo ni identificar plenamente a los delincuentes.

Las primeras verificaciones indican que los asaltantes habrían huido por la carrera 30 hacia el sur. Entretanto, las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios para reconstruir el recorrido de los responsables tras el robo. En medio del tiroteo no se reportaron personas heridas.