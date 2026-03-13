Migración Colombia inadmitió a 10 ciudadanos extranjeros en un solo día en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), tras detectar que pretendían ingresar al país con fines de explotación sexual.

Los casos fueron detectados durante los controles migratorios realizados a viajeros que arribaban a esta terminal aérea, una de las principales puertas de entrada internacional hacia Medellín y su área metropolitana.

Detectados durante entrevistas migratorias

El primer procedimiento se produjo durante entrevistas realizadas a un grupo de ciudadanos estadounidenses que llegaron al país desde Miami, en un vuelo de Copa Airlines con escala en Panamá.

Durante el control migratorio, los viajeros accedieron voluntariamente a la revisión de sus equipajes, lo que permitió evidenciar que el propósito del viaje estaba relacionado con turismo sexual.

Ante la situación, Migración Colombia aplicó de inmediato la medida administrativa de inadmisión, impidiendo el ingreso al país de nueve de estas personas.

Otro caso detectado en la madrugada

Horas después, en la madrugada, las autoridades inadmitieron a otro ciudadano extranjero de nacionalidad anguilense, quien llegó en un vuelo procedente de República Dominicana.

De acuerdo con Migración Colombia, el hombre admitió durante el control migratorio que venía al país a “escoger mujeres para tener relaciones sexuales en su país”, lo que motivó la decisión de impedir su ingreso al territorio nacional.

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26 inadmitidos este año en el aeropuerto de Rionegro

Con estos casos, ya son 26 los extranjeros inadmitidos en lo corrido de 2026 en el aeropuerto José María Córdova por esta misma causal.

Las cifras oficiales indican que durante 2025 Migración Colombia inadmitió a 110 extranjeros en todo el país, de los cuales cerca de 80 fueron detectados en esta terminal aérea, una de las principales puertas de entrada internacional hacia Medellín.

Refuerzo de controles migratorios

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó el trabajo de los oficiales de la entidad en la región.

“Quiero reconocer el trabajo riguroso de nuestros oficiales de Migración Colombia en la Regional Antioquia – Chocó, quienes con profesionalismo y criterio migratorio están contribuyendo a la seguridad de Medellín y su área metropolitana”, señaló.

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La funcionaria agregó que estos resultados responden también a la instrucción del presidente Gustavo Petro de fortalecer los controles migratorios para prevenir delitos asociados a la explotación sexual y la trata de personas.

Controles también fuera de los aeropuertos

Migración Colombia recordó que el control migratorio no se limita a los aeropuertos.

A través del Grupo de Verificación Migratoria, la entidad adelanta operativos en distintas ciudades del país para identificar y desarticular redes vinculadas con explotación sexual y trata de personas.

Uno de los casos recientes fue el de alias “Kata”, una ciudadana extranjera expulsada del país esta semana tras verificarse que tenía una condena por trata de personas y que operaba en sectores turísticos de Medellín como El Poblado y el parque Lleras.

Medellín se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del país, lo que ha llevado a reforzar los controles migratorios para evitar que la ciudad sea utilizada para redes de explotación sexual y trata de personas.