Tres capturados por explotación sexual de menores en Medellín

Tres personas fueron capturadas en Medellín por su presunta participación en casos de explotación sexual de menores, en medio de operativos realizados por la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía de la ciudad.

Las detenciones se llevaron a cabo en los barrios Castilla, Belén y El Poblado, como parte de una ofensiva de las autoridades contra la explotación sexual de menores en Medellín, una de las prioridades en materia de seguridad y protección de la niñez. Las investigaciones comenzaron tras denuncias ciudadanas y reportes institucionales que permitieron activar labores de inteligencia, seguimiento digital y verificación en territorio.

Operativos contra la explotación sexual de menores en Medellín

Uno de los casos corresponde a la captura de una mujer de 37 años en el barrio Castilla, señalada de producir y difundir contenido sexual utilizando a su hija menor de edad. La investigación comenzó luego de un reporte recibido en la línea de emergencias 123.

En otro procedimiento realizado en El Poblado, las autoridades capturaron a un ciudadano extranjero que presuntamente intentó involucrar a una adolescente en actividades sexuales pagadas. El caso se conoció tras una denuncia que alertó sobre la presencia de menores de edad en un inmueble destinado a alojamiento temporal.

El tercer capturado fue ubicado en el barrio Belén. El hombre es investigado por enviar y solicitar contenido íntimo a una menor de edad. Según las autoridades, el detenido registra antecedentes judiciales, incluida una condena de 108 meses por delitos contra menores.

Autoridades refuerzan ofensiva contra estos delitos

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que estos resultados hacen parte de una estrategia permanente para combatir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la ciudad.

“El objetivo es perseguir a quienes intenten vulnerar la integridad de los menores y llevarlos ante la justicia. La protección de nuestros niños es una prioridad absoluta”, señaló el funcionario.

Las personas capturadas quedaron a disposición de la autoridad competente por delitos relacionados con pornografía con menores de 18 años, demanda de explotación sexual comercial y actos sexuales con menor de 14 años.

Mientras tanto, las víctimas fueron trasladadas a las rutas institucionales de protección y atención integral. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles responsables y desarticular cualquier red vinculada con la explotación sexual de menores en Medellín.