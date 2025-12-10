Petro afirmó que no habrá apagón y ordenó bajar precio del gas de Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles 10 de diciembre que en Colombia no existe riesgo de apagón, pese a las versiones que, según él, han circulado desde el inicio de su Gobierno por parte de “especuladores de la energía eléctrica y el gas”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario insistió en que el país cuenta con suficiente generación, especialmente de fuentes limpias, y que no hay motivo para anticipar escenarios de emergencia energética.

“Desde el primer día de mi Gobierno, los especuladores de la energía eléctrica y el gas han creado pánico a través de la idea de que vamos hacia un apagón, precisamente cuando más energía limpia generamos. No habrá apagón”, señaló el presidente en su publicación.

Su mensaje llega en un contexto de debate nacional sobre las condiciones del sistema energético, el comportamiento de los embalses, los precios de la energía y las dificultades que han enfrentado algunos sectores industriales por el aumento de tarifas.

En ese mismo anuncio, el jefe de Estado informó que impartió instrucciones directas para reducir “sustancialmente” el precio del gas ininterrumpible producido por Ecopetrol. El objetivo, según explicó, es aliviar los costos tanto de la industria como de los usuarios finales, en un momento en el que el precio del gas importado ha generado presiones significativas sobre el mercado energético.

Petro hizo un llamado específico a las empresas industriales y a las comercializadoras de gas para que no privilegien la compra del gas importado por encima del nacional. De acuerdo con el mandatario, el gas producido por Ecopetrol tendrá un precio más bajo, lo que permitirá una reducción en los costos operativos y, eventualmente, en las tarifas que pagan los hogares y las empresas. “En los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”, agregó.

Las declaraciones del presidente se dan en medio de un panorama donde expertos del sector energético han advertido sobre la necesidad de revisar la planeación del sistema, las condiciones del mercado y la estabilidad de la oferta. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la diversificación de la matriz energética, el impulso a las renovables y la capacidad instalada del país permiten descartar un apagón en el corto plazo.

A pesar del mensaje de tranquilidad del mandatario, el anuncio de una reducción obligatoria en el precio del gas ininterrumpible plantea interrogantes entre analistas y empresarios. Algunos señalan que será necesario conocer los detalles de las resoluciones anunciadas para determinar cómo se implementará el ajuste tarifario y cuál será el impacto para Ecopetrol, especialmente en términos de ingresos y sostenibilidad del suministro.

El llamado a reducir la dependencia del gas importado también ha reavivado la discusión sobre la autosuficiencia energética del país, las exploraciones en curso y el papel de las energías renovables en la transición energética que impulsa el Gobierno.

Con la promesa de que no habrá apagón y el anuncio de nuevas medidas regulatorias, el Gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad al mercado y a los usuarios, mientras se espera la publicación oficial de las decisiones en los próximos días.