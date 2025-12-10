Claudia López oficializa campaña presidencial con 1,2 millones de firmas

En un acto cargado de simbolismo político, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López formalizó su camino hacia la Presidencia de la República en 2026 con la entrega de más de 1.200.000 firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La diligencia, realizada en las últimas horas, marca el avance de su aspiración dentro del proceso que deben cumplir los precandidatos que buscan inscribir su nombre mediante grupos significativos de ciudadanos.

El organismo electoral recordó que el plazo para entregar respaldos ciudadanos vence el 17 de diciembre de 2025, fecha límite establecida en el calendario vigente para quienes optan por esta modalidad de inscripción.

Le puede interesar: Alcaldía alerta por posible retoma Emberá del Parque Nacional

Un acto respaldado por su círculo familiar y político

López llegó acompañada de su madre y de su pareja, la senadora Angélica Lozano, quienes la respaldaron durante el proceso de inscripción. Desde la sede de la Registraduría, la exmandataria capitalina describió este hito como un mensaje directo a los votantes y un impulso para consolidar su proyecto de nación.

“Hoy, al inscribir esta candidatura, no estamos simplemente cumpliendo un requisito. Estamos abriendo la puerta de la casa para recuperar el país (…) enfrentarme al que toque y sacar esta Colombia maravillosa adelante”, expresó la precandidata durante su intervención.