Claudia López oficializa campaña presidencial con 1,2 millones de firmas

En un acto cargado de simbolismo político, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López formalizó su camino hacia la Presidencia de la República en 2026 con la entrega de más de 1.200.000 firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La diligencia, realizada en las últimas horas, marca el avance de su aspiración dentro del proceso que deben cumplir los precandidatos que buscan inscribir su nombre mediante grupos significativos de ciudadanos.
El organismo electoral recordó que el plazo para entregar respaldos ciudadanos vence el 17 de diciembre de 2025, fecha límite establecida en el calendario vigente para quienes optan por esta modalidad de inscripción.
Un acto respaldado por su círculo familiar y político
López llegó acompañada de su madre y de su pareja, la senadora Angélica Lozano, quienes la respaldaron durante el proceso de inscripción. Desde la sede de la Registraduría, la exmandataria capitalina describió este hito como un mensaje directo a los votantes y un impulso para consolidar su proyecto de nación.
“Hoy, al inscribir esta candidatura, no estamos simplemente cumpliendo un requisito. Estamos abriendo la puerta de la casa para recuperar el país (…) enfrentarme al que toque y sacar esta Colombia maravillosa adelante”, expresó la precandidata durante su intervención.
Ejes de gobierno: seguridad, lucha anticorrupción y reforma social
Durante su declaración, López anticipó algunos puntos estructurales de su eventual plan de gobierno. Su propuesta se enfoca en “poner la casa en orden” de cara a las elecciones de 2026 y en fortalecer la seguridad ciudadana, un tema que describió como urgente para recuperar la confianza de la población.
Creación de una Fiscalía Antimafia
Una de las iniciativas más destacadas es la creación de una Fiscalía Antimafia, entidad pensada para atacar de forma frontal a las grandes estructuras criminales responsables del avance del crimen organizado en el país. Según López, este órgano permitiría coordinar investigaciones especializadas y desmantelar redes delictivas con mayor eficiencia.
Reforma al sistema de salud
Otro de los pilares de su programa es la recomposición del sistema de salud, sector que calificó como uno de los más críticos para la ciudadanía. La precandidata subrayó que su prioridad será recuperar la estabilidad y garantizar un modelo que funcione para los usuarios.
Construcción de 600.000 soluciones de vivienda
La dirigente también prometió la edificación de al menos 600.000 soluciones de vivienda, una estrategia para reducir el déficit habitacional que afecta a millones de familias en el país.
En su discurso final, López reafirmó que su apuesta no busca replicar las tradicionales confrontaciones políticas. “Colombia no es de izquierda ni de derecha. Es una sola: la de la gente trabajadora que quiere seguridad, justicia y cero corrupción”, precisó.
La Registraduría Nacional iniciará ahora la revisión técnica de los respaldos entregados. Solo hasta que se confirme la validez de las firmas, la candidatura de Claudia López quedará habilitada para continuar en la contienda electoral.