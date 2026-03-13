Una joven que hacía parte de un grupo armado ilegal decidió abandonar las filas de esa organización y entregarse voluntariamente a tropas del Ejército Nacional de Colombia en el municipio de Algeciras.

La mujer, conocida dentro de la estructura con los alias de Tatiana o la Negra, se presentó ante soldados del Batallón de Montaña N.° 9, unidad adscrita a la Novena Brigada del Ejército Nacional.

Según información de las autoridades, la joven aseguró que permaneció cerca de dos años como integrante de base del Frente Iván Díaz, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño.

Estaba herida y tenía denuncia por desaparición

Al momento de su presentación, la mujer se encontraba recuperándose de una herida por arma de fuego en la planta del pie, lesión que habría sufrido durante enfrentamientos armados registrados en enero de 2026.

De acuerdo con su testimonio, la herida ocurrió durante combates entre integrantes de la Segunda Marquetalia y el Bloque Jorge Suárez Briceño en la vereda La Abeja, en zona rural de San Vicente del Caguán.

Uno de los aspectos que ahora investigan las autoridades es que la joven figura en una denuncia por desaparición presentada el 1 de octubre de 2024, lo que permitirá avanzar en la verificación de su identidad y en los procesos de restablecimiento de sus derechos.

Tras su llegada, los soldados le brindaron primeros auxilios y atención inmediata, además de iniciar los procedimientos institucionales para que pueda acceder a las rutas de atención establecidas por el Gobierno para quienes abandonan grupos armados ilegales.

La Novena Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones militares en el departamento del Huila y zonas cercanas, e invitó a quienes aún permanecen en estructuras armadas ilegales a acogerse a los programas de reincorporación.