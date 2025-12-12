Una mujer y su bebé murieron en accidente frente al Jardín Botánico de Bogotá

Las autoridades de Bogotá concluyeron este viernes 12 de diciembre las labores de criminalística tras el fatal accidente de tránsito registrado frente al Jardín Botánico, en la localidad de Engativá. El siniestro dejó como saldo la muerte de una mujer que conducía el vehículo y de su bebé, de aproximadamente un año, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Un tercer ocupante, un hombre que también viajaba en el automóvil, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente ocurrió cuando un vehículo particular terminó estrellándose violentamente contra un árbol ubicado a pocos metros de la entrada del Jardín Botánico. Según las autoridades, el impacto fue tan fuerte que la estructura del automóvil quedó destruida en su parte frontal, lo que causó la muerte inmediata de la mujer y el menor.

Hipótesis preliminar: posible pérdida de control

El comandante de la Policía de Tránsito, coronel John Silva, explicó en entrevista con CityTV que las causas del siniestro aún están por establecerse. Sin embargo, la primera hipótesis apunta a que la conductora habría perdido el control del vehículo momentos antes del impacto. “Hasta el momento no podemos determinar ninguna situación específica y la hipótesis inicial es que hay una pérdida del control del vehículo”, indicó.

No obstante, Silva aclaró que las investigaciones continúan y que todavía no se descarta que el accidente haya sido provocado por exceso de velocidad, un eventual incumplimiento de señales de tránsito o alguna falla mecánica. Los peritos analizan huellas de frenado, trayectoria del vehículo y las condiciones de la vía para establecer una secuencia precisa de los hechos.

Las víctimas fueron halladas sin signos vitales

Habitantes de la zona fueron los primeros en alertar al sistema de emergencias luego de escuchar el estruendo del choque. Al llegar al lugar, los paramédicos brindaron atención de inmediato al hombre que viajaba en el vehículo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue estabilizado y trasladado a un centro médico cercano.

Posteriormente, los equipos de emergencias revisaron el interior del automóvil y confirmaron que la mujer y el bebé ya no presentaban signos vitales. “Al interior del mismo pierde la vida una mujer y un menor de edad de aproximadamente un año. Un segundo ocupante resulta lesionado y ya fue trasladado al centro médico”, señaló Silva.

Investigación en curso y análisis de cámaras

La Policía de Tránsito y el equipo de criminalística revisarán cámaras de seguridad del área para reconstruir el recorrido del vehículo y determinar si hubo maniobras bruscas antes del choque. Estas imágenes serán clave para establecer si la pérdida de control fue accidental o si hubo factores externos involucrados.

Panorama de accidentalidad en Bogotá

El siniestro se suma a un preocupante panorama de accidentalidad en la capital. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, entre el 1.º de enero y el 16 de junio de este año se han registrado miles de incidentes viales, con 8.840 personas lesionadas en el primer semestre. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y al cumplimiento de las normas para evitar tragedias como esta.