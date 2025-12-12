¿Por qué fue cerrado temporalmente el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla?

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla y al área metropolitana, tuvo que suspender temporalmente sus operaciones este viernes luego de que una aeronave presentara una falla mecánica en pleno vuelo.

La Aeronáutica Civil confirmó que el cierre se adoptó como medida preventiva mientras se evaluaban los posibles daños en la pista y se activaban los protocolos de seguridad establecidos para incidentes operacionales.

El hecho involucró al vuelo KRE140, operado por la compañía Aerosucre en una aeronave con matrícula HK-5216. Minutos después de despegar, la tripulación reportó irregularidades en el tren de aterrizaje izquierdo, por lo que tomó la decisión de regresar al aeropuerto para intentar un aterrizaje controlado.

La Aerocivil explicó que durante el procedimiento los Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra actuaron de manera inmediata y coordinada, observando la condición de la falla mientras se desarrollaba la maniobra.

Aterrizaje seguro y sin heridos

La aeronave pudo descender sin que se reportaran heridos entre los miembros de la tripulación. Tras tocar tierra, el avión se detuvo sobre el margen izquierdo de la pista, donde permaneció mientras los equipos técnicos inspeccionaban la magnitud del incidente. La rápida reacción permitió reducir riesgos y garantizar la seguridad tanto del personal aeroportuario como de los pasajeros en tierra.

A pesar de que la situación fue controlada, la Aerocivil determinó el cierre temporal de la terminal aérea para evaluar si el aterrizaje de emergencia había generado daños estructurales. Las primeras revisiones confirmaron que una luz de la pista resultó afectada, por lo que se ordenaron labores adicionales de inspección y reparación antes de autorizar la reanudación de operaciones.

Activación del protocolo de investigación

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil asumió el caso e indicó que activó el Protocolo de Investigación de Accidentes e Incidentes. Este proceso se realiza en conjunto con diferentes áreas de la entidad y tiene como finalidad determinar las condiciones técnicas y operacionales que pudieron originar la falla del tren de aterrizaje.

El protocolo incluye la revisión del historial de mantenimiento de la aeronave, el análisis de las comunicaciones entre la tripulación y la torre de control, así como la evaluación de las condiciones meteorológicas y del entorno operacional. La Aerocivil anunció que informará oportunamente los avances y conclusiones de la investigación.

Impacto en los usuarios y recomendaciones

Mientras se adelantaban las inspecciones, la Aeronáutica Civil recomendó a los usuarios prever demoras y mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para conocer cambios en sus itinerarios. El ente regulador recordó que estos cierres preventivos son parte de las medidas de seguridad diseñadas para garantizar la integridad de las operaciones aéreas, especialmente cuando existe riesgo potencial para la infraestructura o para otros vuelos.

Operaciones en proceso de normalización

Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, sí generó retrasos en varias rutas nacionales e internacionales, afectando a viajeros que se encontraban en tránsito o esperando conexiones. Las autoridades aeroportuarias evaluaban en horas de la tarde la posibilidad de reabrir la pista, una vez terminadas las reparaciones y revisiones técnicas.