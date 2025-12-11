La tarde del miércoles 10 de diciembre comenzó como cualquier otra en el corregimiento de Mingueo, en el municipio de Dibulla, La Guajira. Pero en cuestión de minutos, la rutina de un barrio entero se transformó en angustia colectiva cuando Shelsy Navarro, una niña de apenas 3 años, desapareció sin dejar rastro. Horas después, su nombre se convertiría en el centro de una tragedia que hoy tiene conmocionado al departamento.
A primera hora de la tarde, la familia de Shelsy notó que la pequeña no estaba en la vivienda. Su madre, Liliana Ojeda Domínguez, recuerda que la niña había salido mientras ella y el padre permanecían en casa. "Cuando pregunté por ella, ya no estaba. Empezamos a buscarla, pero no aparecía. Ahí comenzó todo", contó luego a medios radiales.
Entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde, vecinos, conocidos y autoridades iniciaron una búsqueda contrarreloj. Se activó la ruta institucional, la Policía emitió un cartel de urgencia y el barrio Los Viveros se llenó de personas recorriendo callejones, patios y zonas baldías. Para la comunidad no era una niña más: al día siguiente celebraría su grado de preescolar, un día que nunca llegó.
Ocho horas de búsqueda y un hallazgo devastador
La noche cayó sin noticias alentadoras. Pero cerca de las 10:00–11:00 p. m., cuando revisaban nuevamente una zona cercana a la casa, los vecinos encontraron un costal. Dentro, estaba el cuerpo sin vida de la menor. El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada entre 50 y 60 metros del hogar de Shelsy, un lugar donde, según residentes, se alojaba la persona que ahora es señalada por la comunidad.
El coronel Salomón Bello, comandante de la Policía en La Guajira, confirmó que equipos especializados llegaron al lugar para iniciar la investigación. La escena desató llanto, gritos y una ola de indignación que se multiplicó rápidamente.
La noticia se propagó al amanecer y el corregimiento estalló. Habitantes de Mingueo bloquearon la Troncal del Caribe, a la altura del río Tapias, exigiendo justicia y la captura del responsable. Ese corredor vial, que conecta Riohacha con Santa Marta, estuvo totalmente paralizado mientras el clamor popular aumentaba.
El secretario de Gobierno departamental, Misael Velásquez, pidió a la comunidad mantener la calma y evitar acciones por mano propia, en medio de reportes sobre intentos de agresión contra un sospechoso.
La investigación: un adolescente de 17 años, bajo la lupa
Uno de los elementos más sensibles del caso es la edad del principal señalado: un adolescente de 17 años, residente en la zona. Videos que circulan en redes —y que están siendo examinados mediante análisis técnico— sugieren que el joven pudo haber sido retenido brevemente por civiles antes de que las autoridades llegaran.
Además, algunos testigos afirmaron haber visto a Shelsy con un hombre de tez morena y aproximadamente 1.75 metros de estatura. Pese a los señalamientos, la Policía no ha confirmado capturas ni identidades oficiales. El presunto implicado habría huido de la zona antes del hallazgo.
La voz de una madre que exige justicia
Entre el dolor, la madre de Shelsy ha pedido que el crimen no quede sin resolver: “Pedimos que nos ayuden a dar con su paradero. Necesitamos justicia. No puede quedar impune. Es una niña de 3 años.”
La Policía y el CTI adelantan la inspección técnica, mientras Medicina Legal establecerá las causas exactas de la muerte. El caso mantiene en alerta a Dibulla y ha reabierto el debate sobre la protección de la niñez en una región que enfrenta múltiples riesgos.
Hoy, Mingueo no solo llora la muerte de Shelsy: también espera respuestas.