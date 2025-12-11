Inicio
Regiones

Las revelaciones más recientes del caso de la niña muerta en Dibulla

Jue, 11/12/2025 - 14:52
La muerte de una niña en Mingueo generó bloqueos y tensión en La Guajira. Un menor de 17 años es señalado como presunto responsable.
La muerte de una niña en Mingueo generó bloqueos y tensión en La Guajira.
Créditos:
Archivo particular

La tarde del miércoles 10 de diciembre comenzó como cualquier otra en el corregimiento de Mingueo, en el municipio de Dibulla, La Guajira. Pero en cuestión de minutos, la rutina de un barrio entero se transformó en angustia colectiva cuando Shelsy Navarro, una niña de apenas 3 años, desapareció sin dejar rastro. Horas después, su nombre se convertiría en el centro de una tragedia que hoy tiene conmocionado al departamento.

A primera hora de la tarde, la familia de Shelsy notó que la pequeña no estaba en la vivienda. Su madre, Liliana Ojeda Domínguez, recuerda que la niña había salido mientras ella y el padre permanecían en casa. "Cuando pregunté por ella, ya no estaba. Empezamos a buscarla, pero no aparecía. Ahí comenzó todo", contó luego a medios radiales.

Le puede interesar: Volcán Puracé registra 10 emisiones de ceniza y sigue en alerta naranja

Entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde, vecinos, conocidos y autoridades iniciaron una búsqueda contrarreloj. Se activó la ruta institucional, la Policía emitió un cartel de urgencia y el barrio Los Viveros se llenó de personas recorriendo callejones, patios y zonas baldías. Para la comunidad no era una niña más: al día siguiente celebraría su grado de preescolar, un día que nunca llegó.

Ocho horas de búsqueda y un hallazgo devastador

La noche cayó sin noticias alentadoras. Pero cerca de las 10:00–11:00 p. m., cuando revisaban nuevamente una zona cercana a la casa, los vecinos encontraron un costal. Dentro, estaba el cuerpo sin vida de la menor. El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada entre 50 y 60 metros del hogar de Shelsy, un lugar donde, según residentes, se alojaba la persona que ahora es señalada por la comunidad.

El coronel Salomón Bello, comandante de la Policía en La Guajira, confirmó que equipos especializados llegaron al lugar para iniciar la investigación. La escena desató llanto, gritos y una ola de indignación que se multiplicó rápidamente.

La noticia se propagó al amanecer y el corregimiento estalló. Habitantes de Mingueo bloquearon la Troncal del Caribe, a la altura del río Tapias, exigiendo justicia y la captura del responsable. Ese corredor vial, que conecta Riohacha con Santa Marta, estuvo totalmente paralizado mientras el clamor popular aumentaba.

El secretario de Gobierno departamental, Misael Velásquez, pidió a la comunidad mantener la calma y evitar acciones por mano propia, en medio de reportes sobre intentos de agresión contra un sospechoso.

 

La muerte de una niña en Mingueo generó bloqueos y tensión en La Guajira.
Créditos:
Policía Nacional

La investigación: un adolescente de 17 años, bajo la lupa

Uno de los elementos más sensibles del caso es la edad del principal señalado: un adolescente de 17 años, residente en la zona. Videos que circulan en redes —y que están siendo examinados mediante análisis técnico— sugieren que el joven pudo haber sido retenido brevemente por civiles antes de que las autoridades llegaran.

Además, algunos testigos afirmaron haber visto a Shelsy con un hombre de tez morena y aproximadamente 1.75 metros de estatura. Pese a los señalamientos, la Policía no ha confirmado capturas ni identidades oficiales. El presunto implicado habría huido de la zona antes del hallazgo.

La voz de una madre que exige justicia

Entre el dolor, la madre de Shelsy ha pedido que el crimen no quede sin resolver: “Pedimos que nos ayuden a dar con su paradero. Necesitamos justicia. No puede quedar impune. Es una niña de 3 años.”

La Policía y el CTI adelantan la inspección técnica, mientras Medicina Legal establecerá las causas exactas de la muerte. El caso mantiene en alerta a Dibulla y ha reabierto el debate sobre la protección de la niñez en una región que enfrenta múltiples riesgos.

Hoy, Mingueo no solo llora la muerte de Shelsy: también espera respuestas.

 

Creado Por
Kienyke.com
Regiones
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Casa Blanca dice no tener constancia de invitación de Petro a Trump
Casa Blanca.
Trump descartó ante la prensa que planee hablar pronto con Petro, argumentando que este "ha sido bastante hostil con Estados Unidos".
Entretenimiento
Ex de Mario Yepes habla de él y Caterin Escobar
Mario Yepes y Carolina Villegas
Carolina Villegas, pareja de Mario Yepes hasta el 2023, habló de la separación el futbolista, entre otros detalles.
Colombia
¿Airbnb cerrará en Colombia? Decreto del Gobierno prende las alarmas
Personas alquilando un Airbnb.
Un borrador del Ministerio de Comercio propone nuevos requisitos para el RNT y alerta a sectores turísticos y gastronómicos, que temen efectos sobre Airbnb y pequeños prestadores.
Entretenimiento
Marbelle se va con toda contra Juan Manuel Santos, ¿qué pasó?
Marbelle insulta a Santos
Marbelle humilló al expresidente Juan Manuel Santos y también lo culpó por la labor de Gustavo Petro como presidente.
Kien Opina
Mario Huertas
Jue, 11/12/2025 - 09:43
Máxima presión (2)
Mario Huertas
Robinson Castillo
Mié, 10/12/2025 - 06:49
La historia no contada del último regreso de Gabo a su natal Aracataca
Robinson Castillo
Luis Pérez Gutiérrez
Mar, 09/12/2025 - 13:52
La nueva colonización digital
Luis Pérez Gutiérrez
Ricardo Felipe Herrera
Mar, 09/12/2025 - 11:36
Sin Abelardo, sin Uribe L. y sin Fajardo
Ricardo Felipe Herrera