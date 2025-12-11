Volcán Puracé registra 10 emisiones de ceniza y sigue en alerta naranja

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este jueves que el volcán Puracé, ubicado a pocos kilómetros de Popayán, volvió a mostrar un comportamiento significativo al registrar diez emisiones de ceniza durante la jornada anterior. Estas expulsiones alcanzaron alturas de hasta 700 metros, un comportamiento que mantiene el nivel de alerta naranja, vigente desde finales de noviembre.

En su más reciente comunicado, el SGC detalló que el sistema de monitoreo continúa detectando sismos de largo periodo asociados con el movimiento de fluidos al interior del volcán. Según la entidad, esta actividad sísmica se encuentra directamente relacionada con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera.

Aumento de gases y dispersión superior a días anteriores

El organismo geológico también advirtió que se siguen registrando “valores importantes” de dióxido de azufre (SO₂), medidos a través de sensores satelitales. En esta ocasión, el gas se dispersó principalmente hacia el suroeste y alcanzó una distancia de hasta 300 kilómetros desde el cráter, una cifra que representa el doble de lo registrado hace apenas dos días.

Paralelamente, los equipos del SGC han detectado un incremento de temperatura en la zona del cráter, un indicador que se asocia a la expulsión de gases calientes provenientes del interior del volcán. Estos cambios refuerzan la necesidad de mantener una vigilancia estricta sobre la actividad del Puracé.v