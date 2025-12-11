Inicio
Zelenski entrega a EE. UU. nueva versión del plan de paz de Ucrania

Jue, 11/12/2025 - 12:24
Ucrania envió una revisión del plan de paz a Washington. El documento pasa de 28 a 20 puntos y mantiene diferencias con Rusia.
Ucrania envió una revisión del plan de paz a Washington.
Créditos:
EFE

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves que su gobierno envió a Estados Unidos una nueva revisión del plan de paz impulsado por Washington. El documento, entregado el miércoles, incorpora de manera explícita las exigencias de Kiev y, según señaló el mandatario, también integra consideraciones planteadas por países europeos.

En una rueda de prensa en la capital ucraniana, Zelenski explicó que el texto actualizado fue elaborado para reflejar “nuestra visión”, aunque incluye elementos que responden a posturas del continente. La información fue reportada por la agencia estatal Ukrinform.

La propuesta pasa de 28 a 20 puntos

Uno de los cambios más relevantes es la reducción del número de apartados. Mientras el borrador inicial presentado por el presidente Donald Trump contenía 28 puntos, la versión más reciente enviada por Ucrania a Washington cuenta con 20 puntos. Zelenski subrayó que este no es un documento final, sino un paso más en el proceso de construcción de un marco negociado.

El jefe de Estado remarcó que el mayor punto de fricción continúa siendo el control del Donbás. “Los rusos quieren todo el Donbás”, afirmó, al señalar que Ucrania rechaza de manera contundente cualquier propuesta que implique renunciar a los territorios de la región que todavía están bajo su administración.

Discrepancias sobre el futuro del Donbás

Para Zelenski, el núcleo de la discusión está en cómo interpretar el estatus de los territorios en conflicto. Según dijo, Ucrania no contempla ceder las zonas que aún controla, mientras que Moscú mantiene la exigencia de reclamar toda la región. Esta diferencia, reiteró, es el principal obstáculo dentro de las conversaciones indirectas.

El mandatario detalló que Washington intenta tender puentes entre las posiciones enfrentadas. “Los estadounidenses están buscando fórmulas”, expresó. Entre las propuestas está una figura denominada “zona libre económica”, término usado por el equipo estadounidense. Moscú, en contraste, emplea la expresión “zona desmilitarizada” para referirse a un concepto similar.

 

Ucrania envió una revisión del plan de paz a Washington.
Créditos:
EFE

Un documento aún abierto

Zelenski aclaró que el plan revisado se encuentra en una etapa de trabajo y que no representa una postura definitiva de Kiev. Sin embargo, sus declaraciones dejan ver que Ucrania pretende mantener una línea firme frente a cualquier exigencia territorial de Rusia y que busca que Estados Unidos y Europa reconozcan plenamente sus prioridades.

El mandatario insistió en que la propuesta enviada a Washington busca que tanto los aliados occidentales como los negociadores internacionales conozcan claramente qué está dispuesta a aceptar —y qué no— Ucrania en un eventual acuerdo.

 

Mundo
