Crisis entre Bogotá y Washington tras declaraciones de Trump

Lo que comenzó como una serie de advertencias cruzadas terminó convirtiéndose en el episodio más tenso de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en por lo menos cuarenta años. Las declaraciones de Donald Trump y Gustavo Petro, cada vez más confrontativas, dejaron al descubierto un deterioro acelerado del diálogo bilateral en medio de escenarios electorales clave para ambos gobiernos.

La crisis escaló este miércoles cuando Trump, al ser interrogado por periodistas en Washington sobre un eventual encuentro con Petro, lanzó una frase sin precedentes:

“Espero que esté escuchando. Será el siguiente, porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”.

El mensaje llegó a la Casa de Nariño mientras el presidente colombiano sostenía reuniones internas previas al habitual consejo de ministros. Fuentes del alto Gobierno confirmaron que las palabras del republicano se interpretaron de inmediato como una advertencia similar a la que Trump ha dirigido durante años a Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano.

Polarización electoral y discursos de soberanía alimentan la tensión

Aunque en anteriores episodios Petro había respondido con rapidez, esta vez hubo un compás de espera. La Casa de Nariño evaluó el ambiente político de cara al 2026, las implicaciones en la relación bilateral y el impacto de las declaraciones simultáneas provenientes de Caracas.

Ese mismo día, Maduro insistió en su propuesta de reconstruir una “Gran Colombia”, argumentando que tanto Venezuela como Colombia están bajo amenaza de Washington:

“Más temprano que tarde, tenemos que refundar la Gran Colombia, el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia”, afirmó en un mitin.

Petro también había enviado un mensaje horas antes, defendiendo la soberanía regional:

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías (…) se defiende con más democracia y soberanía”, planteando incluso una amnistía general para facilitar la transición política en Venezuela.

La respuesta del mandatario colombiano llegó entrada la noche

Apenas iniciado el consejo de ministros, Petro entregó su declaración oficial:

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia”, aseguró, agregando que esa falta de precisión lo lleva a “frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido”.