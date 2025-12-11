Crisis entre Bogotá y Washington tras declaraciones de Trump

Lo que comenzó como una serie de advertencias cruzadas terminó convirtiéndose en el episodio más tenso de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en por lo menos cuarenta años. Las declaraciones de Donald Trump y Gustavo Petro, cada vez más confrontativas, dejaron al descubierto un deterioro acelerado del diálogo bilateral en medio de escenarios electorales clave para ambos gobiernos.
La crisis escaló este miércoles cuando Trump, al ser interrogado por periodistas en Washington sobre un eventual encuentro con Petro, lanzó una frase sin precedentes:
“Espero que esté escuchando. Será el siguiente, porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”.
El mensaje llegó a la Casa de Nariño mientras el presidente colombiano sostenía reuniones internas previas al habitual consejo de ministros. Fuentes del alto Gobierno confirmaron que las palabras del republicano se interpretaron de inmediato como una advertencia similar a la que Trump ha dirigido durante años a Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano.
Polarización electoral y discursos de soberanía alimentan la tensión
Aunque en anteriores episodios Petro había respondido con rapidez, esta vez hubo un compás de espera. La Casa de Nariño evaluó el ambiente político de cara al 2026, las implicaciones en la relación bilateral y el impacto de las declaraciones simultáneas provenientes de Caracas.
Ese mismo día, Maduro insistió en su propuesta de reconstruir una “Gran Colombia”, argumentando que tanto Venezuela como Colombia están bajo amenaza de Washington:
“Más temprano que tarde, tenemos que refundar la Gran Colombia, el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia”, afirmó en un mitin.
Petro también había enviado un mensaje horas antes, defendiendo la soberanía regional:
“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías (…) se defiende con más democracia y soberanía”, planteando incluso una amnistía general para facilitar la transición política en Venezuela.
La respuesta del mandatario colombiano llegó entrada la noche
Apenas iniciado el consejo de ministros, Petro entregó su declaración oficial:
“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia”, aseguró, agregando que esa falta de precisión lo lleva a “frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido”.
El mandatario subrayó que su gobierno ha logrado 2.700 toneladas de cocaína incautadas, cifra que respalda su ofensiva contra las mafias, y sostuvo que con cooperación estadounidense los resultados serían aún mejores. Para reforzar su posición, ordenó a la canciller Rosa Villavicencio extender una invitación formal a Trump para que visite Colombia.
En redes sociales, Petro amplió su postura, recalcando que no se necesita “romper la soberanía” para fortalecer la lucha contra los carteles y que las decisiones deben centrarse en inversiones estratégicas contra el narcotráfico.
Un tablero regional en movimiento: Venezuela, el Nobel y la lista Clinton
El cruce verbal ocurre en un momento de alto voltaje geopolítico. Este miércoles se oficializó la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado, lideresa venezolana respaldada por Trump y cuestionada por Petro y Maduro.
A ello se suma la negativa del Gobierno colombiano de reconocer la existencia del Cartel de los Soles, estructura criminal que, según agencias estadounidenses, es dirigida por Maduro, sobre quien pesa una recompensa de USD 50 millones.
En este marco también aparecen en la lista Clinton los nombres de Petro, su hijo Nicolás Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el ministro Armando Benedetti, en medio del aumento de la criminalidad y los tropiezos de la paz total.