Una partida que conmueve al mundo salsero

La noticia se conoció pocos días después de que su hijo, Aniel Rosario, solicitara al pueblo puertorriqueño unirse en oración por la salud del artista. El mensaje fue transmitido a través del programa Lo Sé Todo (Wapa Televisión), donde el presentador Fernan Vélez “El Nalgorazzi” relató cómo la familia vivía un momento crítico.

“Su hijo Aniel está pidiéndole al pueblo que se unan en oración... ustedes saben que Papo, luego de su retiro de El Gran Combo por casi 40 años en el 2019, ha estado batallando con su salud”, recordó Vélez.

El fallecimiento de Papo Rosario coincide con otra pérdida dolorosa para la salsa: la muerte de Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo, ocurrida la misma semana. El doble golpe ha dejado a los fanáticos del género con un profundo sentimiento de tristeza, pues ambas figuras marcaron de manera decisiva el sonido y la historia de la orquesta más influyente del Caribe.

Una voz que queda en la memoria colectiva

Rosario, quien se destacó por su carisma, energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público, formó parte del “Combo” durante décadas, contribuyendo a éxitos que hoy forman parte del repertorio esencial de la salsa clásica. Su presencia escénica, su baile inconfundible y su estilo vocal se convirtieron en sello distintivo de la agrupación.

Su partida deja un vacío inmenso entre colegas, admiradores y la comunidad musical puertorriqueña, que lo recuerda como un artista generoso, alegre y comprometido con su arte.

Conozca a Papo Rosario

Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción nació en Puerto Rico y dedicó más de 40 años de su vida a la música. En 1978 se integró a El Gran Combo de Puerto Rico, donde se desempeñó como cantante y bailarín, aportando dinamismo y sabor característico a las presentaciones en vivo. Su estilo cadencioso y su talento para el baile lo convirtieron en uno de los rostros más reconocidos de la orquesta.

A lo largo de su carrera recorrió el mundo entero, llevando la salsa puertorriqueña a escenarios internacionales. En 2019 se retiró de la agrupación debido a problemas de salud, pero su legado quedó imborrable en la historia de la música caribeña.