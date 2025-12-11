Ex de Mario Yepes habla de él y Caterin Escobar

Tras más de dos décadas de relación y tres hijos en común, el exfutbolista de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes y Carolina Villegas pusieron fin a su matrimonio en 2023. Aunque ambos manejaron la ruptura con absoluta discreción, el tema volvió a ocupar titulares después de que Yepes reapareciera en la décima temporada de MasterChef y se hiciera evidente su conexión con la actriz Caterin Escobar, uno de los romances más comentados del año en la televisión nacional.
Mientras la relación entre el caleño y la pereirana acaparaba miradas, la figura de Carolina Villegas comenzó a despertar interés público, especialmente porque ella había optado por mantenerse lejos de los reflectores. Sin embargo, por primera vez decidió abordar su separación en el pódcast En familia sin filtros, donde conversó junto a su hija y ofreció una mirada íntima pero serena de su proceso emocional.
“Son cosas que deben pasar”: Villegas habla desde la aceptación
En su intervención, Villegas compartió reflexiones profundas sobre el cierre de una etapa significativa en su vida. Lejos de alimentar escándalos, recalcó la importancia del autocuidado y la aceptación.
“Es fundamental que nos demos importancia a nosotros mismos antes que a otra persona”, afirmó durante la conversación.
La empresaria fue clara al señalar que su separación no fue producto de un conflicto abrupto, sino de un reconocimiento honesto de que la relación había llegado a su fin:
“Yo ya tuve una experiencia larga en mi vida, en el amor, y por circunstancias de la vida tenía que ser así. Son cosas que Dios determina, que deben pasar y van a pasar de una u otra forma”.
Según explicó, insistir en una relación que ya no funcionaba habría significado un desgaste emocional mayor. Por eso, decidió asumir el proceso desde la serenidad y la introspección.
“El tiempo todo lo cura”: un mensaje de resiliencia
Villegas también habló del duelo emocional después del divorcio y envió un mensaje que muchos de sus oyentes calificaron como poderoso:
“El tiempo es el único que te da respuestas. Todo pasa. Uno puede superarlo… No nos podemos quedar estancados. El tiempo todo lo cura y nadie se muere por amor”.
Sus palabras fueron interpretadas como un acto de madurez y renovación, una muestra de que el fin de una relación no implica la pérdida de la dignidad ni del proyecto personal.
Una familia que se transforma sin romperse
A pesar del divorcio, la empresaria destacó que las dinámicas familiares continúan desde el respeto. Un ejemplo reciente se vio en septiembre, cuando Yepes fue fotografiado compartiendo un momento cordial con una de sus hijas y con su exesposa, imagen que contrastó con los rumores en torno a su relación con Caterin Escobar.