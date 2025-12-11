Ex de Mario Yepes habla de él y Caterin Escobar

Tras más de dos décadas de relación y tres hijos en común, el exfutbolista de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes y Carolina Villegas pusieron fin a su matrimonio en 2023. Aunque ambos manejaron la ruptura con absoluta discreción, el tema volvió a ocupar titulares después de que Yepes reapareciera en la décima temporada de MasterChef y se hiciera evidente su conexión con la actriz Caterin Escobar, uno de los romances más comentados del año en la televisión nacional.

Mientras la relación entre el caleño y la pereirana acaparaba miradas, la figura de Carolina Villegas comenzó a despertar interés público, especialmente porque ella había optado por mantenerse lejos de los reflectores. Sin embargo, por primera vez decidió abordar su separación en el pódcast En familia sin filtros, donde conversó junto a su hija y ofreció una mirada íntima pero serena de su proceso emocional.

“Son cosas que deben pasar”: Villegas habla desde la aceptación

En su intervención, Villegas compartió reflexiones profundas sobre el cierre de una etapa significativa en su vida. Lejos de alimentar escándalos, recalcó la importancia del autocuidado y la aceptación.

“Es fundamental que nos demos importancia a nosotros mismos antes que a otra persona”, afirmó durante la conversación.