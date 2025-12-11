¿Airbnb cerrará en Colombia? Decreto del Gobierno prende las alarmas

Un borrador de decreto del Ministerio de Comercio desató preocupación entre prestadores de servicios turísticos, en especial entre anfitriones y operadores que trabajan con plataformas como Airbnb. La propuesta, que modifica los requisitos para obtener o renovar el Registro Nacional de Turismo (RNT), abre la posibilidad de que cientos de hospedajes queden por fuera de la legalidad al imponer exigencias que, según expertos y gremios, podrían resultar inaplicables.

La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) advirtió que el documento transforma un trámite accesible en uno “de proceso complejo”, lo que cambiaría el sistema de registro basado en declaraciones juramentadas por uno que exige soportes, verificaciones y nuevos filtros administrativos.

“Esto eliminaría la posibilidad de que un prestador pequeño sea considerado no comerciante, obligándolo a cumplir con requisitos que no puede asumir”, señaló el gremio.

Gremios alertan por aumento de burocracia y riesgo de informalidad

Acoga resaltó que el decreto implica más burocracia y tramitología, lo cual podría llevar a que muchos operadores decidan no renovar su RNT, empujando a pequeños negocios hacia la informalidad. La entidad aseguró que las autoridades encargadas de verificar estos requisitos podrían verse “colapsadas”, afectando incluso a establecimientos que ya cumplen con la normativa vigente.

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones coincidió. Aseguró que la propuesta “transforma el sistema actual de registro —declarativo y eficiente— en un sistema de preverificación estatal que decidiría quién puede o no operar”. Según el gremio, la iniciativa crea “una licencia de facto para la actividad turística”, imponiendo cargas documentales no contempladas por la Ley 2068 de 2020.

El decreto exigiría verificar uso del suelo, reglamentos de propiedad horizontal y permisos adicionales, además de imponer costos equivalentes a los de grandes comerciantes. Tampoco contempla un período de adaptación, lo que, según el gremio, podría dejar al país sin oferta turística legal de un día para otro.

Impacto en plataformas como Airbnb

El gremio tecnológico advirtió que el proyecto obligaría a plataformas como Airbnb a cumplir funciones que la ley no les asigna:

Verificar cada seis meses la vigencia del RNT de cada anfitrión.

Supervisar anuncios duplicados.

Garantizar interoperabilidad con sistemas estatales que aún no existen.

Esto afectaría especialmente a zonas rurales, municipios PDET y territorios sin infraestructura hotelera, donde las plataformas digitales son la principal opción de hospedaje.

El sector recuerda que más del 95% de anfitriones ya están registrados en el RNT, lo que demuestra que los esfuerzos de formalización previos habían funcionado sin afectar la operación de plataformas.

Le puede interesar: Directora del Dapre denunció a Carrillo por irregularidades en Fondo de Adaptación

El Ministerio defiende la reforma al RNT

El Ministerio de Comercio sostiene que la actualización del RNT es “indispensable para prevenir inscripciones irregulares, evitar suplantaciones, mejorar los sistemas de verificación y garantizar información veraz para los consumidores”.

Mientras avanza la discusión, los gremios piden ajustes para evitar que el decreto se convierta en una barrera que afecte a miles de prestadores formales y reactive la informalidad en el turismo colombiano.