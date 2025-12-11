Crimen de Jaime Esteban Moreno: ordenan capturar a la mujer del disfraz azul

Los abogados de la familia de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes asesinado a golpes tras salir de una fiesta de Halloween en Bogotá, confirmaron que el pasado 3 de diciembre fue expedida una orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán. La mujer, de nacionalidad extranjera, había sido inicialmente detenida y luego dejada en libertad, pero fue identificada en los videos de seguridad como la persona con disfraz azul presente en la escena del crimen.

La familia de la víctima había insistido desde el inicio del proceso en que Fernández debía quedar a disposición de las autoridades y ser vinculada formalmente a la investigación. Según los representantes legales, en las grabaciones analizadas por los investigadores su presencia es “visible y determinante” durante los momentos previos a la brutal agresión que acabó con la vida del joven de 20 años.

Lea aquí: Así fueron las últimas horas Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

“Es evidente su participación”, dijo el abogado Francisco Bernate

El abogado Francisco Bernate, representante de las víctimas, aseguró que existen elementos suficientes para comprometer a Fernández en los hechos.

“Para la representación de las víctimas no existe ninguna justificación para que esta persona no esté vinculada a esta investigación. Es evidente su participación: está con dos personas en el lugar donde se cegó esta vida y es quien señala a Jaime Esteban, lo que desencadena la agresión”, afirmó el jurista.

Bernate también cuestionó la versión entregada por la mujer a las autoridades. De acuerdo con su declaración, Fernández habría proporcionado información falsa sobre su ubicación la noche del crimen.

“Mintió al afirmar que había salido del bar cuando se encontró con la pelea, pero esta ocurrió a unas cuadras del lugar y ella estaba allí. Además, dio datos de ubicación que no corresponden a la realidad. Es una persona con situación migratoria irregular, por lo que no hay razón para que permanezca libre en el país sin control judicial”, agregó.

La Fiscalía sostiene que habría actuado como instigadora

Las afirmaciones del abogado coinciden con lo expuesto por la fiscal que judicializó a Ricardo González, segundo capturado por el caso y reconocido por su disfraz de orejas de conejo. La funcionaria explicó que, si bien las dos mujeres inicialmente retenidas fueron dejadas en libertad, su participación como instigadoras o determinadoras no está descartada.

“Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero eso no quiere decir que no tuvieran alguna intervención. En este caso estuvieron presentes cuatro personas”, señaló la fiscal ante el juez de control de garantías.

Le puede interesar: Esta habría sido la amenaza contra Jaime Moreno antes del ataque

El proceso judicial continúa en segunda instancia

Mientras avanza el trámite de captura contra Fernández Sulbarán, el proceso penal sigue en los estrados. El próximo martes, la justicia definirá en segunda instancia la apelación de la medida de aseguramiento contra Ricardo González. En cuanto a Juan Carlos Suárez, primer capturado por su presunta responsabilidad en el homicidio, su apelación será resuelta el próximo año también en segunda instancia.

La familia de Jaime Esteban insiste en que todos los responsables deben responder ante la justicia y que la nueva orden de captura es un paso crucial para esclarecer por completo el crimen que conmocionó a Bogotá.