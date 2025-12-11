Inicio
"Hemos avanzado en una ejecución del 33%": MinIgualdad

Jue, 11/12/2025 - 13:52
El ministro Juan Carlos Florián asegura que el avance presupuestal incluye reservas del 2024, pese a la queja radicada en su contra por cifras contradictorias.
Juan Carlos Florián, MinIgualdad
Créditos:
Erick Rincón, KienyKe

El ministro de la Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, respondió a la queja disciplinaria radicada en su contra ante la Procuraduría General de la Nación por parte de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien lo señala de dos presuntas faltas: llevar de forma indebida el registro de la ejecución presupuestal y suministrar datos inexactos y documentación falsa.

Florián afirmó que las cifras que ha presentado corresponden a una lectura combinada del presupuesto vigente y de las reservas del año anterior.

“Debe haber una confusión”

“Yo recibo un ministerio con 6% de ejecución y, a corte del 30 de noviembre de 2025, hemos avanzado en una ejecución del 33%. Yo creo que debe haber una confusión respecto a la ejecución del presupuesto 2025. Tengo una reserva presupuestal de 2024 y la ejecución del presupuesto 2025. Esa es la ejecución que corresponde al 33%”, aseguró.

El ministro añadió que la cifra reportada por la representante al consultar el portal de transparencia no corresponde al consolidado que él presenta.

Yo creo que ella está revisando el portal de transparencia, donde aparece una cifra mucho más baja, pero hay que reconocer que estoy ejecutando una reserva presupuestal de 2024 y, aparte, el presupuesto de 2025. Ese es el 33% del que hablo hoy”.

Insistencia en la continuidad del Ministerio

Florián también reiteró que seguirán defendiendo la permanencia del Ministerio de la Igualdad y Equidad, que tiene hasta mediados de diciembre para que el proyecto de ley que busca revivir la entidad supere su primer debate en el Congreso.

“Ayer tuvimos quórum en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara para poder dar trámite a la continuidad del Ministerio. Tenemos esperanza en que podamos tener un Ministerio de la Igualdad y Equidad. Creo que el Congreso debe reconocer la importancia de este ministerio”, sostuvo.

El ministro concluyó que, si la cartera no continúa, la política pública que prioriza a 14 sectores sociales quedaría “sin un sustento jurídico institucional”.

Colombia
Política
Ministerio de la Igualdad
Catherine Juvinao
