Marbelle se va con toda contra Juan Manuel Santos, ¿qué pasó?

Jue, 11/12/2025 - 15:04
Marbelle humilló al expresidente Juan Manuel Santos y también lo culpó por la labor de Gustavo Petro como presidente.
Marbelle insulta a Santos
Créditos:
Redes sociales

Marbelle volvió a encender las discusiones en redes sociales tras una de sus más recientes publicaciones, en la que criticó de manera contundente al expresidente Juan Manuel Santos y, de paso, volvió a dejar clara su postura frente al actual mandatario, Gustavo Petro. Reconocida por sus comentarios políticos directos y sin filtros, ella se ha convertido en una de las voces más polémicas del debate digital desde las elecciones presidenciales de 2022.

Aunque hoy se encuentra enfocada en sus proyectos musicales —tanto en su carrera como solista como en el espectáculo Planchando el despecho—, la cantante suele aprovechar sus espacios libres para pronunciarse sobre la situación del país. Sus opiniones generan reacciones divididas: críticas fuertes por parte de algunos usuarios y respaldo por parte de quienes comparten su visión.

La nueva controversia

En esta ocasión, Marbelle escribió un mensaje en el que cuestionó el Premio Nobel de Paz otorgado a Juan Manuel Santos en 2016.

Qué oso el Nobel de Paz de Colombia… Solo sirvió para retener líquido en las ojeras y dejarnos en manos del hampón drogadicto y bruto”, afirmó la nacida en Buenaventura en X, acompañando sus palabras con un video del discurso de la hija de María Corina Machado tras el Nobel recibido por la líder opositora venezolana.

La publicación generó una ola inmediata de respuestas. Algunos usuarios defendieron la gestión de Santos y su rol en la firma del acuerdo de paz con las Farc, mientras que otros respaldaron la postura crítica de la intérprete de “Adicta al dolor”. El debate se extendió durante horas, sumándose a las discusiones habituales que despierta la figura del expresidente en escenarios políticos y ciudadanos.

Marbelle, entre música y controversia

Aunque no es la primera vez que Marbelle se pronuncia de manera frontal sobre temas políticos, cada una de sus declaraciones se convierte rápidamente en tendencia. La cantante mantiene una presencia constante en X, donde opina sobre decisiones gubernamentales, liderazgos políticos y hechos coyunturales del país.

Pese a las críticas, también conserva un sólido grupo de seguidores que le agradecen “decir lo que muchos piensan” y defender sus convicciones sin reservas.

Creado Por
Kienyke.com
Marbelle
Juan Manuel Santos
