Campanita, del Desafío, llega a La casa de los famosos 3

Vie, 12/12/2025 - 09:11
El jefe confirmó que Campanita es el nuevo participante que entra directamente a La casa de los famosos 2026.
Campanita La casa de los famosos
Créditos:
Redes sociales

La expectativa por la tercera temporada de La casa de los famosos sigue creciendo. En las últimas semanas, el reality ha estado en tendencia debido a la confirmación de sus nuevos participantes, algunos seleccionados por el público y otros elegidos directamente por “El Jefe”. Entre los primeros nombres revelados por el canal RCN se encuentra una figura muy conocida para los amantes de los concursos de supervivencia y talento: Franck Stiward Luna, mejor conocido como Campanita.

Del ‘Desafío XX’ a uno de los realities más vistos del país

El bailarín se ganó el cariño de los televidentes durante su participación en el Desafío XX, donde hizo parte del equipo Omega. Su carisma, energía y habilidades le permitieron destacarse dentro de la competencia, e incluso, tras su salida, el joven incursionó como presentador en el programa Día a Día. Ahora da un salto importante al ingresar a La casa de los famosos, uno de los formatos más comentados del año.

La noticia fue confirmada por RCN con una publicación que encendió las redes sociales:
“Las campanas sonarán más fuertes que nunca en #LaCasaDeLosFamososCol. El sabor y el picante llegan con ‘Campanita’ y sabemos que más de uno no estará preparado para lo que se viene”, aseguró el canal.

“Voy por todo”: así llega Campanita a la competencia

Con 21 años, nacido en Cali y bailarín profesional desde la infancia, Campanita asegura estar listo para asumir este nuevo reto. A su trayectoria artística se suma su faceta como creador de contenido, que le ha permitido conectar con una gran audiencia joven.

Sobre su ingreso, el exparticipante del Desafío fue claro y contundente: “No voy con las personas engreídas, prepotentes. Este reality es mío, así que voy por todo. Soy muy directo, lo que no me parece lo voy diciendo y soy muy honesto”.

Sus declaraciones anticipan una participación intensa y sin filtros, una característica que podría convertirlo en uno de los protagonistas de esta edición.

Creado Por
Kienyke.com
La casa de los famosos
Desafío
