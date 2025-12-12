Campanita, del Desafío, llega a La casa de los famosos 3

La expectativa por la tercera temporada de La casa de los famosos sigue creciendo. En las últimas semanas, el reality ha estado en tendencia debido a la confirmación de sus nuevos participantes, algunos seleccionados por el público y otros elegidos directamente por “El Jefe”. Entre los primeros nombres revelados por el canal RCN se encuentra una figura muy conocida para los amantes de los concursos de supervivencia y talento: Franck Stiward Luna, mejor conocido como Campanita.

Del ‘Desafío XX’ a uno de los realities más vistos del país

El bailarín se ganó el cariño de los televidentes durante su participación en el Desafío XX, donde hizo parte del equipo Omega. Su carisma, energía y habilidades le permitieron destacarse dentro de la competencia, e incluso, tras su salida, el joven incursionó como presentador en el programa Día a Día. Ahora da un salto importante al ingresar a La casa de los famosos, uno de los formatos más comentados del año.

La noticia fue confirmada por RCN con una publicación que encendió las redes sociales:

“Las campanas sonarán más fuertes que nunca en #LaCasaDeLosFamososCol. El sabor y el picante llegan con ‘Campanita’ y sabemos que más de uno no estará preparado para lo que se viene”, aseguró el canal.