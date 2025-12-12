La salida de María Corina Machado de Venezuela puso bajo los reflectores a Grey Bull Rescue Foundation, una organización privada de rescate con sede en Estados Unidos. Hasta ahora era conocida sobre todo en círculos militares y humanitarios; hoy aparece como el grupo que logró sacar del país, por mar, a la principal líder opositora venezolana.

De Kabul al Caribe: cómo nació Grey Bull

Grey Bull Rescue Foundation se creó en 2021, después de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Su fundador, Bryan Stern, veterano de operaciones especiales, vio a ciudadanos estadounidenses y aliados atrapados sin respuesta estatal y decidió montar un equipo propio de evacuación. Su primera misión fue contundente: sacar a 117 personas de Kabul en un solo día.

Desde entonces, la fundación se define como un grupo que opera en el "espacio gris": zonas de guerra, crisis humanitarias o desastres donde los gobiernos no llegan o llegan tarde. Según sus datos, ha realizado más de 700 operaciones en unos 40 países y asegura haber ayudado a más de 7.000 personas en lugares como Ucrania, Sudán o los incendios de Maui, en Hawái.

¿Quién está detrás del equipo?

El núcleo de Grey Bull está compuesto por exintegrantes de fuerzas especiales, veteranos con experiencia en combate y antiguos agentes de inteligencia. En su dirección aparecen exmiembros de los Navy SEALs, oficiales que trabajaron en la CIA y un exsubdirector del Servicio Secreto. Entre los asesores figura el sargento Leroy Petry, condecorado con la Medalla de Honor del Ejército estadounidense. Su base principal está en Florida, desde donde coordinan misiones y aliados locales.

¿Cómo se financia y cómo se relaciona con los gobiernos?

La fundación está registrada como organización sin ánimo de lucro y se sostiene sobre todo con donaciones privadas. Sus directivos insisten en que la regla general es no recibir dinero público. En el caso de Machado, Stern ha señalado que el gobierno de Estados Unidos no financió la operación y que los gastos corrieron por cuenta de "unos pocos donantes generosos".

Aunque subraya su carácter "apolítico", Grey Bull mantiene canales de comunicación con autoridades estadounidenses para evitar incidentes durante sus misiones. Informa rutas y zonas de operación, pero recalca que no actúa bajo órdenes directas de Washington.

Un actor cada vez más visible

El rol de Grey Bull en la fuga de Machado de Venezuela reabrió el debate sobre este tipo de grupos privados. Sus defensores los ven como un recurso de última instancia cuando los Estados no actúan. Sus críticos advierten que intervienen en una zona legal y diplomática delicada, sobre todo cuando entran en países que no han autorizado su presencia.

Lo cierto es que, tras esta operación, la fundación dejó de ser un nombre casi desconocido y entró de lleno en la discusión sobre seguridad, derechos humanos y política exterior en América Latina.