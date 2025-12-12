Así fue la operación secreta que logró sacar a María Corina Machado de Venezuela

Una operación marítima realizada bajo absoluta clandestinidad permitió que la líder opositora venezolana María Corina Machado saliera de Venezuela rumbo a Noruega, donde se reencontró con su familia y recibió el Premio Nobel de la Paz.

Según reveló CBS News, la misión fue ejecutada por Grey Bull Rescue, una organización privada estadounidense especializada en operaciones de rescate en zonas de alto riesgo. Su fundador, Bryan Stern, relató que la operación, llamada internamente Dinamita Dorada, representó uno de los desafíos más extremos en la historia del grupo.

El trayecto comenzó durante la noche y se extendió entre 15 y 16 horas, combinando tramos por tierra y mar. Stern, veterano de las fuerzas especiales de Estados Unidos, describió el viaje como “peligroso”, “aterrador” y marcado por un mar agitado que, aunque dificultaba la detección por radar, también convertía la travesía en una prueba física exigente. “Nadie disfrutó del viaje, especialmente María”, afirmó.

Meses de preparación y una misión armada en cuatro días

Aunque Grey Bull llevaba meses preparando operaciones en Venezuela, la misión específica para extraer a Machado se planificó y activó en apenas cuatro días. Stern explicó que la líder opositora era considerada un objetivo de alto valor para el gobierno de Nicolás Maduro, lo que elevaba el nivel de amenaza y demandaba precisión quirúrgica.

La coordinación incluyó intercambios informales con unidades del ejército estadounidense, exclusivamente para evitar confusiones con embarcaciones hostiles en el Caribe. Stern enfatizó que Estados Unidos no financió la operación y que fueron “unos pocos donantes generosos” quienes aportaron los recursos necesarios.

Un punto de extracción aún bajo reserva

Stern evitó ofrecer detalles sobre el lugar exacto donde fue recogida Machado, argumentando que Grey Bull continúa realizando operaciones en Venezuela. Sin embargo, sí aclaró que el encuentro ocurrió “muy lejos de Curazao”, desmintiendo las primeras versiones difundidas por varios medios.

El momento en que Machado fue subida al barco fue, según Stern, uno de los más críticos de toda la misión. La embarcación, navegando sin luces, con poca luna y bajo condiciones adversas, avanzó durante 13 o 14 horas rumbo a aguas seguras. Todo el equipo terminó empapado y exhausto. Stern recordó que Machado soportó el frío y la humedad con fortaleza: “Estaba muy feliz, muy emocionada y muy cansada”.

El emotivo reencuentro en Oslo

La operación culminó cuando Machado abordó un vuelo hacia Oslo, donde se reunió con sus hijos tras dos años separados. Para Stern, ese instante superó cualquier objetivo operativo. “Es una mujer muy dura, pero sigue siendo madre. Verla con sus hijos fue algo que nunca olvidaré”, dijo.

En un comunicado oficial, Grey Bull calificó la misión como “la más arriesgada” de su historia y aseguró que la extracción confirmó su capacidad de operar “en el entorno más peligroso”, destacando que el propósito final fue proteger a “una defensora de la libertad”.