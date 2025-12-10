Inicio
Mié, 10/12/2025 - 14:37
Conocida por Protagonistas de nuestra tele, Manuela Gómez es la primera participante confirmada por "el jefe" para La casa de los famosos 2026.
Tras el triunfo de Andrés Altafulla en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, el exitoso formato —heredero directo del fenómeno global Gran Hermano— se prepara para una tercera edición que promete ser aún más explosiva. El Canal RCN ya ha revelado ocho grupos de aspirantes y comenzó a confirmar los primeros nombres que ingresarán oficialmente al reality.

La gran sorpresa llegó con el anuncio de Manuela Gómez, recordada por su paso en Protagonistas de Nuestra Tele. La antioqueña, protagonista de una de las temporadas más polémicas del programa, compartió edición con figuras como Sara Uribe, Angélica Jaramillo, Óscar Naranjo, Elianis Garrido y Sebastián Tamayo. Aunque no coincidió en pantalla con Yina Calderón, la tensión entre ellas fuera del reality ha sido ampliamente conocida.

La inclusión de Manuela fue recibida con entusiasmo por los fanáticos del formato. Su fuerte carácter, que marcó su paso por Protagonistas, la convierte en una de las personalidades más llamativas para esta nueva edición. En redes sociales, los seguidores celebraron su llegada con mensajes como: “Esto sí son personajes famosos y canónicos”, “La mejor elección para esta temporada” y “Que no se nos olvide que por ella es que Yina existe”.

Mientras tanto, el público continúa votando por los aspirantes que buscan un cupo en la tercera temporada del reality. Hasta el momento, estas son las figuras confirmadas:

  • Nicolás Arrieta

  • Alexa Torres

  • Tebi Bernal

  • Luisa Cortina

  • Eidevin López

  • Lorena Altamirano

  • Maiker Smith

  • Manuela Gómez

Manuela Gómez
La casa de los famosos
Kien Opina