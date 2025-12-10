Tras el triunfo de Andrés Altafulla en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, el exitoso formato —heredero directo del fenómeno global Gran Hermano— se prepara para una tercera edición que promete ser aún más explosiva. El Canal RCN ya ha revelado ocho grupos de aspirantes y comenzó a confirmar los primeros nombres que ingresarán oficialmente al reality.

La gran sorpresa llegó con el anuncio de Manuela Gómez, recordada por su paso en Protagonistas de Nuestra Tele. La antioqueña, protagonista de una de las temporadas más polémicas del programa, compartió edición con figuras como Sara Uribe, Angélica Jaramillo, Óscar Naranjo, Elianis Garrido y Sebastián Tamayo. Aunque no coincidió en pantalla con Yina Calderón, la tensión entre ellas fuera del reality ha sido ampliamente conocida.