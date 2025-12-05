Beéle y Ozuna lanzan ‘Stendhal’, su álbum conjunto

En un momento decisivo de su carrera, el colombiano Beéle Beéle selló una alianza musical con el puertorriqueño Ozuna Ozuna para estrenar ‘Stendhal’, un proyecto de 14 canciones que lo impulsa hacia el circuito global del pop urbano. El lanzamiento llega mientras el artista de 23 años protagoniza un hecho histórico en Bogotá: ocho Movistar Arena completamente vendidos, de los cuales ya completó seis.
Un lanzamiento que coincide con un éxito arrasador en vivo
Durante una de esas funciones en el Movistar Arena Movistar Arena Bogotá, Ozuna apareció como invitado sorpresa para cantar ‘Ale’, canción que abre el disco y que anticipó la dupla artística que ahora se materializa en un álbum completo.
La química musical entre ambos no es nueva: ya habían coincidido en ‘Frente al mar (Remix)’, y días antes del lanzamiento oficial compartieron ‘Enemigos’, un adelanto producido por el colombiano Ovy on the Drums Ovy on the Drums, inspirada en el clásico ‘Los infieles’ de Aventura Aventura (2006).
Un álbum cargado de pop urbano, Caribe y romance
La propuesta de ‘Stendhal’ combina reguetón melódico, pop urbano y elementos sonoros vinculados al Caribe, sello característico de Beéle. A esto se suma la capacidad de Ozuna para convertir cualquier colaboración en un fenómeno comercial, un rasgo que lo ha llevado a trabajar con figuras como Cardi B Cardi B, J Balvin J Balvin, Daddy Yankee Daddy Yankee, Natti Natasha Natti Natasha, Anuel AA Anuel AA y Wisin Wisin.
El álbum está atravesado por sonidos cálidos, ritmos suaves y letras que exploran diversas formas del amor, desde el coqueteo inicial hasta las tensiones emocionales. El listado completo de canciones incluye:
‘Un Pikito’, ‘El volcán’, ‘One and Only’, ‘Templo’, ‘Liberal’, ‘Playa Marina’, ‘Innombrable’, ‘Se ve’, ‘Te culié’, ‘Cookie’, ‘Explícito’, ‘Antes de irme’, además de ‘Ale’ y ‘Enemigos’.
Beéle consolida su ascenso internacional
Apodado por sus seguidores como “el infiel favorito” del pop urbano colombiano, Beéle ha logrado un crecimiento orgánico en plataformas digitales y una conexión sólida con el público en vivo. ‘Stendhal’ llega, así, en un punto estratégico para reafirmar su expansión más allá de Colombia y posicionarse como una de las voces jóvenes más fuertes del género.
Ozuna retoma el formato de álbum colaborativo
El proyecto también representa para Ozuna el regreso a un formato que ya había explorado con éxito. En 2021 lanzó junto a Anuel AA ‘Los Dioses’, un disco conjunto que unió a dos pesos pesados del reguetón y el trap latino.
Con ‘Stendhal’, el artista puertorriqueño vuelve a ese esquema, pero esta vez desde una apuesta más melódica, fresca y caribeña, ampliando el alcance del género y reforzando la tendencia de alianzas creativas entre artistas del Caribe, responsables de algunos de los mayores éxitos globales de los últimos años.
*Con información de EFE*