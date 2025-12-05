En su compromiso por proteger a niños, niñas y jóvenes de los riesgos que circulan en Internet y las redes sociales, el Ministerio TIC lanzó el canal de WhatsApp ‘Cero Bullying’, una herramienta pedagógica dirigida a padres, cuidadores y educadores. La ministra Carina Murcia Yela presentó oficialmente la iniciativa, que hace parte del programa Ciberpaz. Para unirse, los interesados pueden ingresar al enlace oficial del canal.

Según explicó la ministra, ‘Cero Bullying’ busca promover el uso responsable y seguro de las TIC, integrando elementos de inteligencia emocional para fomentar entornos digitales más sanos.

“Nuestro objetivo es claro: que niños, niñas, jóvenes, mujeres y la ciudadanía en general no sean víctimas, utilizando la pedagogía como herramienta clave para entender la tecnología y prevenir amenazas como el grooming”, señaló Murcia.

El canal ofrecerá contenidos diarios y explicaciones sencillas sobre riesgos digitales, además de recursos para identificar señales tempranas en niños y adolescentes. También incluirá guías para detectar comportamientos de riesgo en redes sociales, videojuegos, grupos de mensajería y plataformas educativas; consejos para manejar conversaciones sensibles con menores; recomendaciones de privacidad y configuraciones seguras; y orientación sobre protección de datos.

Asimismo, brindará información sobre el rol de la inteligencia artificial en la creación y difusión de contenidos dañinos, así como indicadores de alerta como cambios repentinos en el comportamiento, ansiedad, aislamiento, miedo a asistir al colegio o revisión compulsiva del teléfono. Los usuarios también encontrarán pasos para activar rutas institucionales de atención y denunciar.

El fenómeno en cifras

La iniciativa surge en un contexto de aumento del acoso escolar digital. De acuerdo con el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, entre 2020 y diciembre de 2024 se registraron 11.101 casos de bullying en instituciones educativas, de los cuales 1.326 se dieron en plataformas digitales. Solo en 2024 se reportaron 4.749 casos, 631 más que en 2023, con mayor incidencia entre estudiantes de 11 a 17 años.

El grooming también preocupa. La Policía Nacional reportó 845 denuncias por divulgación de contenido sexual de menores en medios digitales durante 2024, y en lo corrido de 2025 la cifra ya supera los 700 registros.

Articulación institucional

‘Cero Bullying’ se integra al programa Ciberpaz, la estrategia del MinTIC para fortalecer las capacidades digitales en el país a través de formación, campañas pedagógicas, herramientas tecnológicas y contenidos de sensibilización. Uno de sus ejes centrales es la protección de niños y adolescentes, además de la preparación de familias y entornos educativos para actuar con criterio frente a amenazas que nacen en línea, pero afectan directamente el bienestar emocional y físico de los menores.

La iniciativa también está enfocada en acompañar especialmente a mujeres y niñas, quienes suelen ser blanco frecuente de violencia digital. Más que un canal informativo, ‘Cero Bullying’ busca convertirse en un espacio de apoyo para madres, cuidadoras y educadoras, ofreciéndoles herramientas concretas para prevenir y enfrentar el acoso, el grooming y el ciberbullying.