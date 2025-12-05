La Cámara Colombiana de la Infraestructura informó que María Consuelo Araújo Castro fue elegida por unanimidad por la Junta Directiva como nueva presidenta ejecutiva del gremio. Asumirá el cargo el 25 de febrero de 2026, durante la Asamblea Estatutaria, en sucesión de Juan Martín Caicedo Ferrer, quien se desempeñaba el cargo desde el 2004.

Su designación, explica la corporación, envía un mensaje de continuidad y compromiso con un sector que hoy es piedra angular de la economía nacional y uno de los motores esenciales de competitividad y desarrollo.

Araújo cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. En el orden nacional fue ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores. En Bogotá dirigió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, estuvo al frente de la Secretaría de Integración Social y ocupó la gerencia de TransMilenio.

En el ámbito empresarial presidió la minera Gran Colombia Gold y lideró el proyecto de renovación urbana Cafam Floresta Ciudad Central. En el sector académico dirigió el área de posgrados de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Su experiencia multisectorial, sumada a una visión estratégica de futuro y a sus reconocidas cualidades humanas, fueron determinantes en la decisión del gremio. La Junta Directiva Nacional, sus seccionales y los funcionarios de la Cámara le desearon éxitos en este nuevo desafío que implica impulsar una industria que ha demostrado su capacidad para transformar al país y mantener el dinamismo alcanzado durante las últimas dos décadas.

¿Qué es la Cámara Colombiana de la Infraestructura?

Nació el 10 de junio de 2003 como resultado de la fusión de cuatro gremios del sector: la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (Ascol) y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (Concesia), que contaban con más de 40 años de experiencia. Desde entonces, el gremio ha consolidado la representación de las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura, que aportan a la construcción física de la Nación.