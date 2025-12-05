Inicio
Entretenimiento

Hermana de Falcao vivió intento de robo: su historia se hace viral

Vie, 05/12/2025 - 10:54
Michelle García impactó a las redes al contar cómo un hombre armado la apuntó a ella y a su mamá. Su testimonio ya es uno de los más comentados.
Hermana de Falcao vivió intento de robo
Créditos:
Redes sociales

La crisis de seguridad en Bogotá volvió a quedar en evidencia tras el asesinato del joven de 29 años Jean Claude Bossard el pasado 2 de diciembre. En este contexto, un nuevo hecho generó preocupación nacional: la hermana menor de Falcao García, Michelle García Zárate, reportó que fue víctima de un intento de atraco mientras viajaba con su madre, Carmenza Zárate, el lunes 1 de diciembre.

Le puede interesar: Aida Victoria reacciona al reality donde se cruzan sus dos ex

Un atraco evitado por segundos

Según relató la deportista, ambas se encontraban en Chía alrededor de las 5:50 p. m., cuando el tráfico obligó a detenerse. En ese instante, un hombre que simulaba ser un transeúnte se acercó a su vehículo.

Michelle explicó que percibió comportamientos extraños en el sujeto: “Vi a un señor que estaba como esperando un bus, pero demasiado sobre la avenida. Le noté las manos raras”, comentó. Minutos después, vio cómo el individuo sacaba un arma al paso de una motocicleta.

Le sacó una pistola y yo pensé: Oh my God, Cristo Jesús bendito, acá fue”, relató, asegurando que en ese momento temió que el hombre disparara contra ella y su madre.

La rápida reacción que evitó una tragedia

La joven aceleró cuando vio una oportunidad, justo cuando una motocicleta que circulaba detrás parecía intentar arrollar al delincuente. “Yo creo que fue Dios, no sé qué pasó, pero todo se despejó. Aceleré y logramos escapar”, señaló.

La motocicleta —según dijo— habría sido un factor accidental de protección, pues obligó al supuesto ladrón a retroceder.

 

Hermana de Falcao vivió intento de robo
Créditos:
Redes sociales

Un episodio que se suma a un clima crítico de inseguridad

Michelle García decidió contar lo ocurrido tras conocer el caso de Jean Claude Bossard, asesinado el 2 de diciembre durante un robo en el norte de Bogotá. En ese hecho, uno de los agresores era un menor de 16 años, quien ya había sido capturado previamente por otro delito.

El alcalde Carlos Fernando Galán criticó el manejo judicial de estos casos: “Esta es una persona que ya había sido capturada por un delito en el cual probablemente hubo violencia y amenaza con arma”, expresó.

Por su parte, el padre del joven fallecido, Jean Claude Bossard, exigió que el agresor enfrente consecuencias reales: “Un niño con un arma no es un niño, es un asesino. Tenemos que empezar por llamar las cosas como son”.

También le puede interesar: Rosalía impacta con ‘Lux’ y anuncia concierto en Bogotá 2026

Llamado a la precaución

Tras el intento de atraco, la hermana del futbolista colombiano pidió a los ciudadanos extremar medidas de seguridad:
“Por poco nos pegan un tiro. Por favor, cuídense. No salgan solos, estén atentos a sus alrededores y no lleven cosas de valor. La protección de Dios es real”.

En sus redes sociales reiteró que solo la rápida reacción y una serie de eventos fortuitos evitaron una tragedia que habría golpeado a la familia del ídolo colombiano en medio de un panorama ya marcado por el aumento de robos armados en la capital.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Radamel Falcao García
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Venezuela: anatomía de un Estado mafia — Parte II
Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID)
Carlos Sánchez Berzaín analiza cómo Venezuela y sus aliados se vuelven plataforma de Irán, China y Rusia en una guerra híbrida contra las democracias.
Mundo
Venezuela: anatomía de un narcoestado — Parte I
Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID)
Carlos Sánchez Berzaín explica cómo Venezuela pasó de Estado fallido a narcoestado que amenaza la seguridad democrática y regional.
Entretenimiento
Beéle y Ozuna lanzan ‘Stendhal’, su álbum conjunto
Un álbum de 14 canciones que mezcla pop urbano y ritmos caribeños. Un proyecto que marca la nueva etapa del colombiano.
Un álbum de 14 canciones que mezcla pop urbano y ritmos caribeños. Un proyecto que marca la nueva etapa del colombiano .Conozca los detalles del lanzamiento.
Bogotá
Leonor Espinosa será cabeza del Partido Liberal a la Cámara por Bogotá
Leonor Espinosa
Leonor Espinosa, premiada chef del restaurante Leo, da el salto a la política como cabeza de lista liberal a la Cámara por Bogotá en las elecciones de 2026.