Hermana de Falcao vivió intento de robo: su historia se hace viral

La crisis de seguridad en Bogotá volvió a quedar en evidencia tras el asesinato del joven de 29 años Jean Claude Bossard el pasado 2 de diciembre. En este contexto, un nuevo hecho generó preocupación nacional: la hermana menor de Falcao García, Michelle García Zárate, reportó que fue víctima de un intento de atraco mientras viajaba con su madre, Carmenza Zárate, el lunes 1 de diciembre.

Le puede interesar: Aida Victoria reacciona al reality donde se cruzan sus dos ex

Un atraco evitado por segundos

Según relató la deportista, ambas se encontraban en Chía alrededor de las 5:50 p. m., cuando el tráfico obligó a detenerse. En ese instante, un hombre que simulaba ser un transeúnte se acercó a su vehículo.

Michelle explicó que percibió comportamientos extraños en el sujeto: “Vi a un señor que estaba como esperando un bus, pero demasiado sobre la avenida. Le noté las manos raras”, comentó. Minutos después, vio cómo el individuo sacaba un arma al paso de una motocicleta.

“Le sacó una pistola y yo pensé: Oh my God, Cristo Jesús bendito, acá fue”, relató, asegurando que en ese momento temió que el hombre disparara contra ella y su madre.

La rápida reacción que evitó una tragedia

La joven aceleró cuando vio una oportunidad, justo cuando una motocicleta que circulaba detrás parecía intentar arrollar al delincuente. “Yo creo que fue Dios, no sé qué pasó, pero todo se despejó. Aceleré y logramos escapar”, señaló.

La motocicleta —según dijo— habría sido un factor accidental de protección, pues obligó al supuesto ladrón a retroceder.