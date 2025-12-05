Hermana de Falcao vivió intento de robo: su historia se hace viral

La crisis de seguridad en Bogotá volvió a quedar en evidencia tras el asesinato del joven de 29 años Jean Claude Bossard el pasado 2 de diciembre. En este contexto, un nuevo hecho generó preocupación nacional: la hermana menor de Falcao García, Michelle García Zárate, reportó que fue víctima de un intento de atraco mientras viajaba con su madre, Carmenza Zárate, el lunes 1 de diciembre.
Le puede interesar: Aida Victoria reacciona al reality donde se cruzan sus dos ex
Un atraco evitado por segundos
Según relató la deportista, ambas se encontraban en Chía alrededor de las 5:50 p. m., cuando el tráfico obligó a detenerse. En ese instante, un hombre que simulaba ser un transeúnte se acercó a su vehículo.
Michelle explicó que percibió comportamientos extraños en el sujeto: “Vi a un señor que estaba como esperando un bus, pero demasiado sobre la avenida. Le noté las manos raras”, comentó. Minutos después, vio cómo el individuo sacaba un arma al paso de una motocicleta.
“Le sacó una pistola y yo pensé: Oh my God, Cristo Jesús bendito, acá fue”, relató, asegurando que en ese momento temió que el hombre disparara contra ella y su madre.
La rápida reacción que evitó una tragedia
La joven aceleró cuando vio una oportunidad, justo cuando una motocicleta que circulaba detrás parecía intentar arrollar al delincuente. “Yo creo que fue Dios, no sé qué pasó, pero todo se despejó. Aceleré y logramos escapar”, señaló.
La motocicleta —según dijo— habría sido un factor accidental de protección, pues obligó al supuesto ladrón a retroceder.
Un episodio que se suma a un clima crítico de inseguridad
Michelle García decidió contar lo ocurrido tras conocer el caso de Jean Claude Bossard, asesinado el 2 de diciembre durante un robo en el norte de Bogotá. En ese hecho, uno de los agresores era un menor de 16 años, quien ya había sido capturado previamente por otro delito.
El alcalde Carlos Fernando Galán criticó el manejo judicial de estos casos: “Esta es una persona que ya había sido capturada por un delito en el cual probablemente hubo violencia y amenaza con arma”, expresó.
Por su parte, el padre del joven fallecido, Jean Claude Bossard, exigió que el agresor enfrente consecuencias reales: “Un niño con un arma no es un niño, es un asesino. Tenemos que empezar por llamar las cosas como son”.
También le puede interesar: Rosalía impacta con ‘Lux’ y anuncia concierto en Bogotá 2026
Llamado a la precaución
Tras el intento de atraco, la hermana del futbolista colombiano pidió a los ciudadanos extremar medidas de seguridad:
“Por poco nos pegan un tiro. Por favor, cuídense. No salgan solos, estén atentos a sus alrededores y no lleven cosas de valor. La protección de Dios es real”.
En sus redes sociales reiteró que solo la rápida reacción y una serie de eventos fortuitos evitaron una tragedia que habría golpeado a la familia del ídolo colombiano en medio de un panorama ya marcado por el aumento de robos armados en la capital.