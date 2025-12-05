En las legislativas de 2026, el tarjetón al Congreso llega con un ingrediente distinto: una posible "bancada de influencers". Youtubers, tuiteros, y divulgadores digitales ya ocupan renglones al Senado y la Cámara, desde el Pacto Histórico hasta el Partido Liberal, pasando por coaliciones de centro y sectores de derecha. Su principal capital no es una carrera en directorios partidistas, sino una audiencia digital consolidada.

Mapa de los influencers en campaña

En la izquierda, sobre todo en el Pacto Histórico y aliados, se concentra el bloque más visible: Walter Rodríguez (Wally) en los primeros renglones al Senado; Laura Daniela Beltrán (Lalis) en la Cámara por Bogotá, más nombres regionales como Hernán Muriel o Jhon Forero, conocido cómo "El Mamerto Este". La apuesta es clara: convertir el activismo digital pro-Petro en votos.

En el centro y las franjas que se venden como anti-extremos aparece una segunda camada: Jota Pe Hernández, que busca reelección tras saltar de YouTube al Senado; Missmelindres (Hannah Escobar) y Profe Charles en ¡Ahora Colombia!; Señor Biter en la lista del Partido Liberal; y figuras con peso mediático como el empresario Tulio Gómez alrededor del Nuevo Liberalismo. Aquí el énfasis está en el discurso ciudadano y menos ideológico, pero igual muy personalista.

En la derecha, el caso más evidente es Miguel Polo Polo, que intenta pasar de curul afro a escaño en el Senado apoyado en una base digital construida con discurso de confrontación cultural.

En conjunto, el país llega a 2026 con una docena larga de candidatos cuyo principal activo es su presencia en redes.

¿Qué tan "outsiders" son estos candidatos?

En ciencia política, un outsider suele cumplir tres rasgos: viene por fuera de las élites partidistas, usa un discurso anti-establishment y tiene poca o nula experiencia en cargos de elección o gobierno. Varios de los influencers encajan, parcialmente, con este concepto.

Muchos nacieron en redes, no en juventudes de partido, y se presentan como voces "de la gente" frente a una "clase política" distante. Pero algunos ya son congresistas, como Jota Pe Hernández o Miguel Polo Polo, y otros han trabajado con el Estado o con campañas. Más que outsiders puros, funcionan como "outsiders moderados": entran por la puerta lateral de las redes y terminan integrados a listas negociadas por las cúpulas.

Oportunidades y riesgos para el sistema político

La entrada de influencers abre agendas que difícilmente habrían llegado con tanta fuerza: derechos laborales, control ciudadano desde redes, uso del humor como denuncia, debates sobre economía digital. Aumenta la diversidad de voces en el Capitolio.

Al mismo tiempo aparecen riesgos. El negocio de la influencia vive de la atención, la marca personal y, a veces, de la polémica. Eso choca con un trabajo legislativo que suele ser técnico, lento y poco visible. Surgen dudas sobre conflictos de interés, transparencia en la financiación y la tentación de gobernar pensando más en el próximo clip viral que en la siguiente reforma.

Hay además una paradoja: muchos se presentan como anti-política, pero entran bajo reglas fijadas por los mismos partidos que critican. Es una anti-política administrada desde arriba.