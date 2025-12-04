Inicio
Progresistas se integra al Pacto Histórico tras aval del CNE

Jue, 04/12/2025 - 18:57
El CNE avaló que Progresistas, partido de María José Pizarro, se fusione con el Pacto Histórico y fortalece sus listas al Congreso de 2026.
María José Pizarro kienyke
Créditos:
Kienyke.com & archivo

A cuatro días del cierre para inscribir listas al Congreso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la fusión de Progresistas, el partido de la senadora María José Pizarro, con el recién conformado partido Pacto Histórico. La decisión permite que sus dirigentes compitan en una sola lista legislativa y deja por fuera, por ahora, a Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro.

Un paso clave en la unificación del Pacto

La resolución del CNE llega después de que el Pacto Histórico obtuviera personería jurídica como partido, luego de la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Con este aval, la coalición pasa a funcionar como una única colectividad con registro propio.

En esa primera decisión quedaron por fuera tanto Colombia Humana como Progresistas, por procesos sancionatorios y trámites pendientes ante la autoridad electoral. Con la nueva resolución, el CNE concluye que Progresistas sí puede adherirse al Pacto y autoriza su integración plena. En la práctica, esto implica la disolución de Progresistas como partido independiente y la incorporación de su militancia y estructura dentro de la personería del Pacto Histórico.

El partido de Pizarro y los nombres que llegan

Progresistas surgió tras una escisión del MAIS y es liderado por María José Pizarro, una de las figuras más visibles del sector petrista en el Congreso. En la colectividad también están el representante a la Cámara por Bogotá David Racero, que aspira a llegar al Senado, y el representante Héraclito Landínez, que buscará reelegirse en la Cámara.

Con el aval del CNE, estos dirigentes podrán hacer campaña en 2026 dentro de la misma lista del Pacto Histórico. Para el bloque de gobierno, la decisión reduce la fragmentación jurídica y le permite presentarse ante el electorado como un solo partido en la competencia por curules.

Un Pacto ampliado y un aliado pendiente

Tras la incorporación de Progresistas, el Pacto Histórico reúne bajo una misma personería a cuatro colectividades: Polo Democrático, Unión Patriótica, Partido Comunista y Progresistas. Colombia Humana, que hizo parte de la alianza en 2022, sigue sin integrarse formalmente por problemas en la asamblea interna que aprobó su fusión y por procesos sancionatorios en curso ante el CNE.

La decisión despeja el camino para que el Pacto inscriba sus listas al Senado y la Cámara, armadas a partir de la consulta interna de octubre, en la que Iván Cepeda fue elegido candidato presidencial único y Carolina Corcho quedó como cabeza de lista al Senado. En principio, las listas al Congreso serán cerradas, salvo en Bogotá y Antioquia, donde se mantendrán listas abiertas.

De cara a las elecciones de 2026, el aval consolida al Pacto Histórico como principal vehículo institucional del oficialismo en el Congreso y refuerza el papel de dirigentes como Pizarro y Racero dentro de esa estructura. Al mismo tiempo, deja abierta una definición clave: si Colombia Humana termina integrándose más adelante o si competirá por fuera, con listas propias o en nuevas coaliciones dentro del campo progresista.

Pacto Histórico
Congreso de la República
Elecciones 2026
Candidatos 2026
Policía Nacional
Elecciones
