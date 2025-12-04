Petro culpa a Congreso y Corte por deuda cara y emergencia fiscal

En un hilo en X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro responsabilizó a las comisiones económicas del Congreso, a la Corte Constitucional y, de forma indirecta, al Banco de la República por el encarecimiento de la deuda pública y la reducción del margen fiscal del Gobierno. Al mismo tiempo defendió la reforma tributaria de 2022 y advirtió que, si no se aprueba la nueva ley de financiamiento, “vamos hacia una emergencia”.

Según el presidente, lo que está en juego no es la estabilidad de su administración sino el “futuro de Colombia”. En su lectura, la negativa de las mayorías opositoras a aprobar más impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos trasladará la carga al próximo gobierno y, en última instancia, a la ciudadanía.

Choque con las comisiones económicas y el Banco de la República

Petro acusa a las comisiones económicas del Congreso de “hacer endeudar más al país” al frenar la ley de financiamiento. Afirma que, sin nuevos ingresos, el Estado se ve obligado a seguir recurriendo al crédito en un contexto de altas tasas de interés del Banco de la República, lo que hace más costoso el pago de la deuda.

“Toda deuda no es más que impuestos futuros”, escribió. Con ese argumento, sostiene que aplazar una reforma tributaria llevará a que Colombia pague “decenas de billones de pesos innecesariamente” en intereses y que, tarde o temprano, habrá que subir impuestos pero en condiciones más difíciles.

En su mensaje insiste en que el Gobierno “ha hecho lo correcto” al refinanciar deudas viejas, pero reconoce que ha tenido que asumirlas con tasas más altas y sin que eso se traduzca en nuevos proyectos de inversión.

Críticas a la Corte y al manejo del FEPC

El presidente también cuestiona a la Corte Constitucional por tumbar apartes de la reforma tributaria de 2022, en especial la norma que impedía a las empresas de petróleo y carbón descontar las regalías del impuesto de renta. A su juicio, esa decisión redujo sin necesidad los ingresos del Estado y favoreció a la economía fósil.

Además, retoma el debate sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Habla de una “deuda escondida” de cerca de 70 billones de pesos con Ecopetrol, producto de la decisión del gobierno de Iván Duque de no subir la gasolina durante la pandemia. Según Petro, pagar esa obligación con recursos del presupuesto nacional en su gobierno convirtió una deuda de los usuarios de gasolina “en una deuda de todo el pueblo colombiano”.

En esa crítica califica como “torpe” la herencia del gobierno anterior y también el manejo posterior de esa deuda, señalando al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Es una lectura política de decisiones que, en su momento, las autoridades económicas defendieron como necesarias para contener la inflación y proteger el ingreso de los hogares.

Advertencia de “emergencia” fiscal

En la parte final del hilo, Petro plantea que, con la actual estructura constitucional, el Estado no puede recortar con facilidad ni la deuda ni el gasto social. Si no se fortalecen los ingresos, afirma, el ajuste terminaría golpeando la inversión pública, con eventuales recortes a proyectos como las carreteras 4G o el metro de Bogotá.

Frente a quienes hablan de “derroche” y piden más recortes, el presidente responde que desconocen los límites del Estado social de derecho y cierra con una advertencia: “por eso vamos hacia una emergencia”. Sus señalamientos se suman a un debate más amplio sobre sostenibilidad fiscal, autonomía de las instituciones y reparto de cargas en la economía, en el que otros actores políticos y económicos sostienen diagnósticos diferentes sobre cómo, cuánto y quién debe ajustar.