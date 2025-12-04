El abogado Abelardo de la Espriella formalizó su aspiración presidencial al entregar ante la Registraduría Nacional 4.869.407 firmas de apoyo, según informó su campaña. Con estos respaldos busca inscribirse por el movimiento Defensores de la Patria y competir en las elecciones de 2026, con el apoyo del partido Salvación Nacional.

El requisito legal para inscribirse por firmas es de 635.216 apoyos válidos, por lo que, en números brutos, la campaña asegura haber superado el umbral por más de 4,2 millones de firmas. La última palabra la tendrá la Registraduría, que deberá revisar cuántas de esas rúbricas cumplen los requisitos antes de aceptar la inscripción.

La entrega de las firmas se realizó en Bogotá, al cierre de la llamada "Gran Caravana Ciudadana", un recorrido de doce días por varias ciudades. De acuerdo con la campaña, el trayecto incluyó capitales como Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, además de otros municipios, donde se organizaron actos públicos y jornadas de recolección de firmas.

Un proyecto de derecha con énfasis en orden y autoridad

De la Espriella ha construido su mensaje alrededor de ideas como "orden, autoridad y defensa de la República". En sus intervenciones ha dicho que su candidatura no es "de ideologías ni de partidos", sino de "principios" como familia, propiedad privada, seguridad, justicia, defensa de los niños y fe en Dios.

Su estrategia apunta al electorado de derecha y a sectores de oposición al gobierno de Gustavo Petro. El propio precandidato ha mencionado que en su proyecto "no caben" figuras como el presidente Gustavo Petro o el senador Iván Cepeda, a quienes ubica en la orilla contraria. La coordinación política de la campaña está a cargo de Enrique Gómez Martínez, líder de Salvación Nacional.

Lo que viene tras la entrega de firmas

Si la Registraduría valida una porción mayoritaria de las 4,8 millones de firmas, la campaña de De la Espriella se ubicará entre las que han presentado más apoyos en una contienda presidencial en Colombia. Sin embargo, la revisión suele reducir el total inicial por errores, duplicados o firmas inválidas, por lo que la cifra final podría ser menor.

El siguiente reto será convertir esta demostración de apoyo en papel en votos efectivos el día de la elección.