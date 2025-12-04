Un operativo adelantado por la Brigada 29 del Ejército Nacional cambió el rumbo de lo que pudo convertirse en un nuevo acto de violencia en el suroccidente del país. En la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, tropas de la institución lograron evitar el secuestro de cinco personas, entre ellas un menor de edad, en hechos registrados en el sector de La Cabuyera.

De acuerdo con el informe oficial, los uniformados reaccionaron al identificar que varios ciudadanos estaban siendo obligados a subir a un vehículo por sujetos armados que, según las primeras investigaciones, pertenecerían a estructuras de delincuencia común que operan en esa zona del departamento del Cauca.

Enfrentamiento armado y resultados inmediatos

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento que dejó múltiples afectados. El brigadier general Alirio Aponte, comandante de la Brigada 29, detalló que en medio del cruce de fuego uno de los presuntos delincuentes fue impactado y trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

El oficial también confirmó que un suboficial del Ejército y un civil que estaba entre las víctimas del secuestro resultaron heridos durante la operación. Ambos fueron atendidos en un centro médico de la región y se encontraban estables tras recibir atención especializada.

En el lugar fueron incautados varios elementos que serán claves para la investigación: un arma corta, cartuchos de distintos calibres, memorias USB y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, lo que permitirá ampliar el análisis sobre las redes criminales presentes en la zona.

Operativos reforzados en un corredor estratégico

Tras los hechos, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los controles sobre este tramo de la Panamericana, considerado un corredor vital que comunica al Cauca con el Valle del Cauca y que históricamente ha sido utilizado por distintos grupos ilegales para movilizarse, extorsionar o ejecutar acciones violentas.

En los últimos meses, este departamento ha sido escenario de múltiples operaciones militares que han permitido desactivar atentados, neutralizar a presuntos subversivos y responder frente a una escalada de ataques protagonizados por diferentes estructuras armadas.

Fallece el sargento Fredy Aldemar Rodríguez Marín

La misma semana del operativo, la situación tomó un rumbo trágico. La Tercera División del Ejército confirmó este jueves la muerte del sargento segundo Fredy Aldemar Rodríguez Marín, quien había sido herido el domingo durante el combate en la vía Panamericana.

El comunicado oficial destacó que el uniformado, tras varios días de lucha por sobrevivir, falleció pese a los esfuerzos médicos.

“En un acto de heroísmo frustró el secuestro de cinco ciudadanos, entre ellos un menor de edad”, señaló la institución, al lamentar la pérdida del suboficial.

Cauca, un territorio bajo permanente presión armada

Aunque en 2016 se firmó el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, el Cauca continúa siendo uno de los territorios más afectados por la presencia de disidencias, estructuras del ELN y bandas narcotraficantes que controlan cultivos de coca y corredores utilizados para el tráfico internacional de drogas.

La compleja realidad del departamento mantiene en alerta a las autoridades, que adelantan operaciones constantes para contener la violencia y proteger a las comunidades rurales.