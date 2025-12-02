El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil informaron que la operación aérea del país quedó completamente normalizada, luego de que la totalidad de las aeronaves afectadas por el reciente evento de actualización de software fuera recuperada.

En total, se restablecieron 124 aviones de Avianca, 5 de LATAM y 1 de JetSMART, todos plenamente disponibles para atender la alta demanda de la temporada de fin de año.

La ministra de Transporte destacó que este resultado fue posible gracias a una coordinación interinstitucional “sin precedentes”.

“Hoy enviamos un mensaje de absoluta tranquilidad a los viajeros: Colombia recuperó el 100% de su flota y la operación aérea vuelve a la normalidad total. Nuestro compromiso con la seguridad y la eficiencia es innegociable”, afirmó la funcionaria.

El proceso de reacomodación de viajeros también avanzó con celeridad: más del 95% de los pasajeros afectados ya fue reubicado, y los restantes serán atendidos durante el día, con un impacto mínimo en cancelaciones.

A partir de mañana, la operación aérea nacional estará sujeta únicamente a condiciones regulares del sector, como clima o tráfico aéreo, quedando completamente superado el episodio técnico.

Las autoridades y aerolíneas reiteraron su compromiso de mantener información clara y oportuna a los viajeros mediante los canales oficiales durante toda la temporada navideña.