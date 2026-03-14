Alrededor de siete millones de personas ya navegan con tecnología 5G en Colombia, según el más reciente informe trimestral presentado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El documento, correspondiente al tercer trimestre de 2025, revela que la velocidad promedio de descarga alcanzó los 244 Mbps, lo que representa un incremento de 20 Mbps frente al mismo periodo del año anterior.

Este aumento permite, por ejemplo, descargar una película en menos de un minuto, reflejando la mejora en la infraestructura y el acceso a Internet en el país.

Más conexiones y crecimiento de la conectividad

De acuerdo con el informe, la tecnología 5G fue la que registró el mayor crecimiento trimestral, con una variación del 15,6%. Sin embargo, el 4G continúa siendo la red predominante, con cerca de 38,8 millones de accesos.

En total, los accesos a Internet móvil alcanzaron los 49 millones, lo que equivale a una penetración de 92 accesos por cada 100 habitantes.

Entre tanto, las conexiones fijas a Internet llegaron a 10,25 millones, lo que significa que en el último año 1,1 millones de nuevos hogares y empresas se conectaron al servicio.

Según el boletín, Bogotá lidera el acceso con 31 conexiones por cada 100 habitantes, mientras que Antioquia registra la mayor velocidad promedio para navegación en hogares, con 327 Mbps.

Conectividad rural y despliegue de infraestructura

El informe también destaca avances en el acceso digital en zonas rurales. Actualmente, 4,9 millones de personas en áreas rurales cuentan con acceso a Internet, una de las prioridades del Gobierno.

La ministra TIC, Carina Murcia, señaló que el Gobierno ha destinado $2,8 billones para cerrar brechas digitales y mejorar la conectividad en el país.

Entre los proyectos adelantados se encuentra la conexión de cerca de 19.500 instituciones educativas rurales, lo que beneficia a 1,3 millones de estudiantes, especialmente en municipios priorizados por los programas de desarrollo territorial.

Además, el país avanza en el despliegue de infraestructura con 2.462 estaciones base 5G en 148 municipios y el desarrollo de proyectos de fibra óptica que han sumado 4.800 nuevos kilómetros de red, alcanzando un total de 23.900 kilómetros a nivel nacional.